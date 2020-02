S českými hokejisty ovládli mládežnický svět. ‚A teď musíme počkat, až dorostou,‘ láká kouč Jonák

Québec Wayne Gretzky, Connor McDavid, ale i Martin Nečas či Michael Frolík. Prestižním Pee-Wee turnajem v kanadském Québeku prošla celá řada hvězd světového hokeje a nyní v elitní kategorii válí i český tým Czech Knights. Hokejisté do třinácti let ho ovládli už podruhé. „Turnaj dokázal, že se čeští hokejisté mohou rovnat světové špičce,“ řekl jeden z trenérů týmu Petr Jonák. V rozhovoru pro Lidovky.cz mimo jiné prozradil, co říká na výchovu hokejistů v Čechách a kdo všechno pomáhá mladým hráčům v rozvoji.

Vy jste s týmem Czech Knights ovládli prestižní turnaj PEE-WEE v kanadském Québeku, dokonce již podruhé. Můžete trochu nastínit, jak velké konkurenci museli čeští hráči čelit?

„Je to nejstarší mládežnický turnaj na světě. Každoročně se pořádá v únoru v Québeku pro kategorii U12 a jezdí tam nejlepší týmy i hráči z celého světa, převážná část týmu je však z USA a Kanady. Nám se podařilo za posledních pět let se dostat s ročníky 2003, 2005, 2006 a 2007 do finále turnaje a z toho jsme dvakrát dokázali zvítězit.“

V posledních letech se mládežnickým týmům příliš nedařilo a mluvilo se o špatné výchově od útlého věku, vy ale tak trochu dokazujete opak. Čím to je?

„Já si právě myslím, že se v Čechách pracuje s mladými hráči dobře. Mám zkušenosti ze zahraničí, pracoval jsem u mládežnických a juniorských týmů v Americe a trénoval i jinde po světě. V Čechách se to podle mě dělá dobře, jen musíme chvilku počkat, než nám hráči dorostou do těch juniorských let. Dobře se tu s hráči pracuje dlouhodobě, náš tréninkový systém je dobře nastavený, ale nic není hned. Všechno chvíli trvá, než se poskládá dohromady.“

Co turnaj vůbec řekl o současné situaci mládežnického hokeje v Čechách?

„Podle mě nám jednoznačně ukázal, že jsou čeští kluci ve své kategorii konkurenceschopní i proti těm nejlepším týmům a hráčům na mezinárodní úrovni.“

V bráně jste měli dokonce brankářku. Jak si jako jediná dívka vedla v týmu plném kluků?

„Úplně skvěle. Ohromila strašnou spoustu lidí jak v Kanadě, tak po celém hokejovém světě. Mezi kluky zapadla výborně. Taky je zvyklá už ze Sparty, kde hraje s chlapci.“

Kanadský turnaj PEE-WEE vrcholem mladých hokejistů Český výběr hokejistů do dvanácti let uspěl na 61. ročníku prestižního mezinárodního turnaje Pee-Wee Québec. V konkurenci s nejlepšími hráči světa se dokázala vybraná dvacítka českých talentů probojovat až do finále, kde si výsledkem 3:0 poradila s USA Mid Fairfield Jr. Rangers. Na klání se předvedla v celkem šesti turnajových a pěti přátelských utkání a prohrála pouze jediný zápas. Pro český tým to bylo historicky již čtvrté finále, podruhé zvedli nad hlavu vytoužený pohár.



Ženský hokej tu ještě není tolik rozšířený. Jaké má vlastně teď možnosti, kdyby se mu chtěla věnovat naplno?

„Je pravda, že tu ženský hokej moc rozšířený není, ale hned po turnaji se mě na ni ptalo několik severoamerických týmů. Do budoucna tak má možnost jít do Ameriky, dostat tam stipendium na vysokou školu, vystudovat a hrát hokej.“

V minulosti se tohoto turnaje účastnila celá řada později světových hvězd. Máte v týmu někoho, kdo vyčnívá nad ostatními a mohl by se časem stát jednou z nich?

„Já bych nerad jmenoval. Určitě tam byli hráči, kteří tým táhli a v budoucnu nás můžou překvapit, ale bylo to hlavně o dobré partě a týmovém výkonu. S kluky pracujeme dlouhodobě, mimo sezonu na jaře a v létě, takže takové dvě třetiny týmu se už znají dobře a společně jezdí po turnajích. Dobře též přišli připraveni ze svých mateřských klubů.“

Jak vlastně probíhá výběr hráčů do týmu? Máte třeba nějaké skauty, kteří ty mladé pozorují dlouhodobě?

„Máme trénery, kteří nám hráče doporučují. Děláme také try outy (zkoušky, pozn.red.). V průběhu října si na ně pozveme hráče, aby se nám přišli ukázat, a podle toho pak skládáme týmy na jednotlivé turnaje.“

Kromě těchto turnajů pořádáte i kempy pod vedením profesionálů. Pomáhají vám třeba i trenéři či hráči ze seniorského hokeje?

„Ano, chodí nám pomáhat. Jezdí k nám i zahraniční trenéři.“

Mohl byste třeba někoho jmenovat?

„Ze zahraničních trenérů to je třeba skill coach Anatolij Buliga, který dlouhodobě působí v Detroitu, trenér gólmanů Samuli Nordman z finské Tappary. Z českých vod je to kondiční trenér Libor Hrubý, bratři Sajleři a mnoho dalších. S jednotlivými týmy nám pomáhají bývalí profesionální hráči jako například David Moravec, Zdeněk Sedlák. Na led občas zavítají mezi kluky současní hráči jako David Tomášek, který hraje ve Spartě nebo Kevin Klíma z Hradce.“

Často si reprezentace stěžují na neochotu uvolňovat své hráče do reprezentací. Vy jste s tím problémy neměli?



„V tomhle jsme neměli vůbec žádný problém. Kluby nám vždy vyjdou maximálně vstříc. Za celou dobu, co to pořádáme, jsem se nesetkal s nějakým zásadním problémem. Jsme rádi, že nám Český hokej dal povolení pravidelně se zúčastňovat jako zástupci České republiky tohoto prestižního mezinárodního turnaje.“