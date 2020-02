VIDEO: Slzy štěstí. Ryan porazil temné démony a vrátil se hattrickem: Bohové existují

Velkolepý návrat do domovské arény zažil v noci na dnešek dvaatřicetiletý Američan Bobby Ryan. Pod triumf Ottawy 5:2 nad Vancouverem se podepsal třemi góly. Podtrhl tak svůj silný osobní příběh.

„Bob-bee, Bob-bee!“

Canadian Tire Centre takto poprvé vybuchla v osmé minutě, kdy Ryan šikovnou tečí střely Zajceva zvyšoval na 2:0 pro domácí.

Podruhé explodovala dvě minuty před koncem, kdy Ryan zavěšil pod víko po přihrávce Tierneyho zpoza branky.

A snový večer a příběh, které v zámoří tolik milují, uzavřel gólem do prázdné branky, díky které Senátoři porazili favorizované Kosatky 5:2.

Po každé trefě měl Ryan skelný pohled, při vyhlášení tří hvězd utkání, kdy vstoupil na led jako poslední, už slzy těžko schovával. „Ano, věřím na hokejové bohy. Ale nevěřil jsem, že po tom všem špatném, co jsem udělal, budou mojí straně. Věřím, že se nade mnou ale smilovali,“ vyprávěl po duelu do mikrofonů kanadských reportérů.



„Když víte, čím vším si v posledních několika měsících prošel, a jak se s tím vypořádal, musíte před ním smeknout. Jsem za něj šťastný. Jako přítel i spoluhráč,“ smekl před parťákem Connor Brown.

„Nikdy nevíš, co se děje v mysli druhých lidí, čím si prochází. A je skvělé, když se někdo dokáže s tím vším popasovat ve chvíli, kdy o tom ví všichni. Byl vynikající,“ chválil svoji devítku také kouč Senators DJ Smith.

Bobby Ryan fighting back tears on the bench after recording a hat trick in his return to Ottawa and receiving a massive ovation from the fans pic.twitter.com/lpVpDSh7J1 — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 28, 2020

Ten Ryana poprvé zařadil do sestavy už před dvěma dny na ledě Nashvillu, kde ale vyšel bodově naprázdno. Před domácími fanoušky se představil nyní poprvé. „Věděl jsem, že Ottawa je silnou komunitou, moc všem děkuji za přijetí. Bylo strašně těžké udržet emoce po celý zápas. Bylo to neuvěřitelné. Moc všem děkuji za tu obrovskou podporu,“ soukal ze sebe.



Jeho slova podtrhovali i transparenty fanoušků Ottawy: „Bobby, chyběl jsi nám!“

Proč ale toto všechno?

Ryan hrál naposledy 16. listopadu, poté nastoupil do Asistenčního programu NHL, který pomáhá hráčům a jejich rodinám překonávat zdravotní potíže včetně těch s užíváním návykových látek. Problémem Ryan byl alkohol. Velkým problémem.

Ne pár dní, týdnů, či měsíců, ale let. Snažil se s tímto démonem bojovat sám stejně jako bojoval na ledě. Ostatně, nebavíme se o tuctovém nádeníkovi, Ryan byl dvojkou draftu z roku 2005, s výběrem USA bral stříbro na olympiádě 2010, v dresu Anaheimu řádil po boku Ryana Getzlafa, střílel přes 30 branek za sezonu.

Jenže po výměně do Ottawy před sedmi lety jej dostihli jeho démoni. „Snažil jsem se bojovat sám, měl jsem třeba pár dní skvělých, ale pak jeden příšerný,“ svěřil se Ryan v úterý před prvním duelem po úspěšně zvládnutém léčebném pobytu.



Byl rád, že je zpět. Že je mezi svými. Teď vše podtrhl i střelecky. Třígólový večer zažil poprvé od 29. prosince 2014. „Největší díky patří mé manželce. Je to moje rocková hvězda. Bez ní bych to nezvládl, je pro mě všechno,“ nezapomněl pochopitelně i na tu nejdůležitější osobu. Manželku Danielle, která mu pomáhala po celou dobu jeho osobních problémů, díky které nakonec našel také odvahu se přihlásit do programu.

A díky které je nyní zpět.



„Co dál? Chci dokončit sezonu co nejlépe. Pomoct této organizaci i klukům za jejich pomoc a být inspirací pro mladé hráče v týmu. Ty současné i budoucí. Prostě si teď chci užívat, že jsem opět na ledě,“ dodalo s úsměvem urostlé pravé křídlo.

Senators jsou sice sedmnáct zápasů do konce základní části NHL de facto bez šance na play-off (z patnácté pozice ztrácí na poslední, osmou příčku 20 bodů), pokud ale bude Ryana hokej bavit jako v noci, mohou zaskočit po Canucks i další favority...