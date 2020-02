VIDEO: Bitka hvězd. Krejčí Pavelského suverénně udolal, gratulovali mu spoluhráči v čele s Chárou

Boston Velmi netradičního jevu se dočkali fanoušci v bostonské hale TD Garden. Po téměř deseti letech totiž v NHL shodil rukavice český útočník David Krejčí a hvězdného Joe Pavelského na body jednoznačně udolal. „V našich soubojích zašel v té třetině několikrát příliš daleko, tak jsem se ho pokusil srovnat. Ale jinak proti němu nic nemám. Je to skvělý hráč,“ vysvětluje Krejčí.

Premiéru v dresu Bostonu si odbyl Ondřej Kaše a nastupoval ve druhé formaci s Davidem Krejčím, který se v základní části NHL porval poprvé od sezony 2010/11. Český centr měl v pěstním souboji s Joem Pavelskim navrch a uštědřil mu několik ran, ale také si z bitky odnesl krvavý šrám na pravém prsteníčku.

„Klíčový moment zápasu,“ pochválil Krejčího počin po utkání kapitán Bostonu Zdeno Chára.

K jejich bitce došlo zhruba v polovině zápasu za stavu 1:1. „V našich soubojích zašel v té třetině několikrát příliš daleko, tak jsem se ho pokusil srovnat. Ale jinak proti němu nic nemám. Je to skvělý hráč,“ řekl Krejčí, během jehož trestu se Boston ujal vedení 3:1. „To bylo ohromné, když vidíte dva zkušené hráče, jak takhle bojují o úspěch týmu. Krejčí ho párkrát slušně trefil a nakoplo to diváky i nás. Pravděpodobně to byl klíčový moment zápasu,“ řekl Ritchie.

Boston zabral po dvou prohrách se skóre 5:14. „Strávili jsme hodně času rozborem u videa. Obrátili jsme list a chyby jsme napravili. Odehráli jsme těžký zápas proti kvalitnímu soupeři a je skvělé, že jsme vyhráli,“ dodal Krejčí.

David Pastrňák si připsal rozdílový gól při vítězství Bostonu 4:3 nad Dallasem. Český útočník zakončil do prázdné branky krásnou souhru s Nickem Ritchiem a v úvodu třetí třetiny upravil skóre na 4:2. V čele tabulky střelců si udržel dvougólový náskok před Austonem Matthewsem, který pomohl Torontu brankou k výhře 5:3 na ledě Floridy.