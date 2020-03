Kdo by řekl, že se budu v polovině března válet na gauči, bilancuje Voráček po návratu do Čech

Praha I pro hokejistu Jakuba Voráčka je složité se při současných omezeních kvůli pandemii koronaviru udržovat ve formě. Pokud se však sezona NHL opět rozběhne, chce být třicetiletý útočník Philadelphie připravený, neboť tým Flyers by podle něj mohl mířit vysoko. Během rozhovoru s ČTK ale několikrát zdůraznil, že hokej je teď na vedlejší koleji a prioritou je zdraví.

Kapitán národního týmu z loňského mistrovství světa na Slovensku se během nucené pauzy v NHL vrátil domů do Čech. „Kdo by to byl řekl, že se teď v polovině března bude člověk válet doma na gauči...,“ konstatoval Voráček s hořkým úsměvem.

„Odletěl jsem. Myslel jsem si, že v Americe to ještě s koronavirem není na té úrovni jako v Evropě, ale že až to tam naplno dojde, může to být o dost horší. Tak jsem chtěl jet raději domů s příslibem, že situace tady se třeba brzy trošku uklidní. Jsem doma, dodržuju nařízení spojená s tím, co platí pro Českou republiku, a stejně jako ostatní čekám, jak se bude vše vyvíjet dál. V nejistotě je teď úplně každý po celém světě,“ uvedl.

Jak se snaží udržovat ve formě? „Nemůžeš jít nikam do posilovny a podobně. Doma můžu leda tak dělat kliky a dřepy jako za starých časů,“ řekl Voráček. „Ale minimálně do května se hrát nebude. Člověk však potřebuje alespoň něco dělat, protože pokud se znovu začne, budou tam sice nejdřív tréninkové kempy, ale do těch už musí jít člověk připravený.“

Jak velká je šance, že sezonu NHL se povede dokončit, se neodvažoval odhadnout. „Fakt nevím, těch možností a scénářů je víc. Je možné být i hodně flexibilní, když je prostor v podstatě odteď až do září, ale vážně nedokážu říct ani tipovat,“ konstatoval Voráček.



Jednou z variant, které probleskly médii, je dohrání soutěže až v září, kdy mají kluby NHL za normálních okolností přípravné kempy na nový ročník. „Jestli by se to dohrávalo až v září, o to těžší by bezpochyby byla příští sezona. Ale co, museli bychom se s tím popasovat. Nikdo nikdy nebyl v takové situaci, aby vůbec věděl, jak se k tomu stavět. NHL je velký byznys, určitě se pokusí sezonu zachránit, ale musí to dávat smysl. Záleželo by strašně moc na souhře všeho kolem. Všechno by to muselo dokonale klapnout,“ uvedl Voráček.

Zrušený ročník by ho mrzel. Flyers měli před přerušením ligy výborné výsledky a i díky sérii devíti výher vyšplhali k nejlepším týmům soutěže. „Naposledy nám ta šňůra sice skončila a prohráli jsme s nejlepším týmem ligy Bostonem (0:2). Ale nemyslím, že bychom byli horší,“ řekl.

Český útočník Jakub Voráček (vlevo) si připsal sedmý bod z posledních tří zápasů a 53. v sezoně.

„Samozřejmě by to byla škoda. Nějakou dobu na tohle čekáš, posledních šest sedm let jsme byli vždy kolem té postupové hrany Východní konference a buď neudělali play off, nebo jsme brzy vypadli. Pocity ze sezony byly vždy takové smíšené. Letos jsem měl ale opravdu silný pocit, že máme na to, abychom útočili na Stanley Cup,“ uvedl Voráček. „Zdůrazňuju ale, že to je jen hokej a na světě jsou rozhodně důležitější věci. Zastavení sezony je naprostá maličkost oproti tomu, čím si prochází normální lidé. Vždyť mnoha z nich umírají jejich blízcí,“ dodal vítěz Zlaté hokejky 2015.



Od soboty je jisté, že hrát se nebude květnový světový šampionát ve Švýcarsku. „S tím, co se děje po celém světě, je to krok, co dává smysl. Fotbalové Euro se přesunulo na příští rok, všechno je zastavené a týká se to nejen světa sportu. Asi nelze jinak, než s tím souhlasit při všem, co taková akce obnáší. Dneska totiž nevíš, co bude zítra, natož za dva tři měsíce,“ konstatoval Voráček.

Mistr světa z roku 2010 věří, že současná krize může přinést i nějaká pozitiva. „Jestli je na tomhle alespoň něco dobrého, tak si myslím, že to třeba může pomoci zase trochu restartovat lidstvo. Věřím, že lidi si zase přijdou trošku na to, že jsme tady jen malí páni. A třeba se podle toho začnou i chovat,“ uvedl Voráček.