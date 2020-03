Majitel hokejové Plzně Straka: Všichni asi musí ustoupit. Hokejisté, kluby i sponzoři

Plzeň V rodinném sídle ve Smědčicích, pár kilometrů za Plzní, pomáhá manželce s doučováním dvou dcer, obden však míří na zimní stadion. Úřadovat, sčítat ztráty, plánovat nejistou budoucnost. Martin Straka, generální manažer a majitel hokejové Škody Plzeň, místo vyhrocených bitev v extraligovém play off sleduje boj světa se zákeřným koronavirem.

A s obavami odhaduje, na jak dlouho ochromí i hokejový život. „Můžeme jen čekat, nic jiného nezbývá. Je těžké cokoliv předvídat,“ míní sedmačtyřicetiletý Straka.

Místo bojů o medaile počítáte ztráty. Dají se již odhadnout?

Zatím si to vůbec netroufám. Situace není jednoduchá v žádném klubu, jsme navzájem v kontaktu. My navíc nepatříme mezi těch pět šest ekonomicky nejsilnějších. Všechno bude záviset na tom, kdy se život a s ním i sport vrátí do normálních kolejí. A to se ještě vůbec nebavím o příští sezoně. Teď můžeme jen spekulovat, jestli vůbec začne.

Jedna věc je příjem ze vstupného, další smlouvy s klubovými partnery, bonusy za play off. Věříte, že vaši partneři závazky budou schopni dodržet?

Nikdo to nemá jednoduché, firmy se musí postarat o sebe, o své zaměstnance. Čekáme, jak nám budou schopni platit, co dostaneme, na čem se domluvíme. Smlouvy běží do konce dubna. Uvidíme, jak dlouho současný stav potrvá. Pokud se do dvou měsíců situace zvládne, je velká šance, že pojedeme dál v podobných kolejích. Pokud ne, bude to hodně složité.

Radost Plzně po posledním gólu do prázdné branky.

Některé kluby už přistoupily k předčasnému ukončení hráčských smluv. Co tomu říkáte?

Zatím to nehodnotím. Nastal stav, který nikdo z nás nečekal a nikdy se s ním nesetkal. Pro všechny je to těžké. Nějakým způsobem se dohodnout a ustoupit budeme muset všichni. Sponzoři, kluby i hráči. Máme nějaké varianty, jak to bude dál. Řekněme plány A, B a C. Tomu optimistickému, že by v květnu mohla začít letní příprava, ale už moc nevěřím.

Funguje v téhle chvíli trh s hráči, řešíte nyní posílení kádru?

Máme něco rozjednaného, s těmi hráči a agenty jsme pořád v kontaktu, bavíme se. Ale momentálně je stop stav. Nemůžeme někomu něco slibovat, když to za dva měsíce může být úplně jinak. I tady nezbývá než čekat, jaký bude vývoj.

Jak se s pandemií koronaviru vyrovnáváte vy osobně?

Vím, že to vůbec není jednoduché, ale snažím se být v hlavě pozitivní. Měl jsem dny, kdy jsem pět hodin v kuse seděl u televize, sledoval zprávy a dostával se do depresí. Ale myslím, že všichni bychom se měli snažit držet těch pozitivních věcí, pokud možno. Mám tu výhodu, že doma si můžu zasportovat, zacvičit, vyčistím si hlavu. Pak zase vymýšlím, co s klubem bude dál.

Své zástupce měli v Jihlavě i ikony hokejových klubů. Vlevo na snímku je trenér Mladé Boleslavi František Výborný, vpravo Martin Straka z Plzně.

Máte dvě dcery, pomáháte doma s doučováním?

Jo jo. Když jsem doma, dopoledne se učíme. Moje paní s jednou, já s druhou. Holky jsou v pohodě, ty to zatím vnímají tak, že nemusí do školy. Vedle bydlí Michal (starší bratr), který má také dvě dcery, takže holky teď mohly být odpoledne společně alespoň na zahradě, když bylo krásné počasí. To je pak pro ně zábavnější. Příští týden má být zase zima, to už bude složitější.

Mimochodem, jaký byste byl učitel?

Tak to raději ani nemluvit. Ještě že existuje počítač a google... (smích)

Zimní stadion je uzavřený, kabiny se dezinfikují, hráči jsou doma. Mají od klubu nějaké individuální plány?

Sezona se ukončila, všem běží smlouvy do konce dubna. Teď je to individuální, nic se neděje. Venku sportovat moc nemůžou, každý se snaží dělat něco doma. Jsme v kontaktu, máme společnou skupinu a dáváme si informace navzájem. Víc teď dělat nemůžeme.

Pojďme se tedy ohlédnout. Jakou má Škoda za sebou sezonu?

Za mě úspěšnou. Kdyby mi někdo na startu řekl, že budeme mít 92 bodů a budeme se pořád držet v elitní šestce a spíš výš, byl bych nadšený. V závěru jsme měli potíže v zápasech venku, tam to dva měsíce nevycházelo a úplně nechápu proč. Tam byl tým poloviční než doma. Ale jinak byla sezona skvělá. Mrzí nás jen, že si nezahrajeme Ligu mistrů. Ale o tom nerozhodl jen poslední zápas a porážka v Třinci, která nás odsunula na pátou příčku. Tři mančafty měly stejně bodů, my na tom z nich byli nejhůř. To je mi líto, protože Champions League nám vždycky pomohla.

V čem?

Ještě před startem extraligy jsme na konci léta narazili na těžké mančafty. A byli proti nim úspěšní. To nám zvedalo sebevědomí, z toho jsme nějakou dobu těžili a díky tomu rozjeli sezonu dobře. A já každý rok opakuji, že dobrý začátek je strašně důležitý.

Brankář Plzně Dominik Frodl.

Statistiky Plzeň vyzdvihovaly i v tom, kolik prostoru tady dostávají mladí hráči.

Zabudovali jsme jich tam letos hodně, což je vždycky pozitivní. Teď jde o to, aby to potvrdili v další sezoně. Zároveň musíme říci, že jsme měli také spoustu zraněných, navíc i klíčových hráčů. Naštěstí s výjimkou Milana Gulaše. Někdy jsme řešili, zda dáme vůbec dvacet lidí do sestavy. A klobouk dolů, jak se s tím mladí kluci vypořádali, když je do toho Láďa (trenér Čihák, pozn. aut.) hodil. Ať už Kolda, Malát, Houdek, nebo Suchý s Vracovským, kteří nám přišli pomoci z první ligy.

Milan Gulaš je pro Plzeň klíčová osobnost. Ale překvapila vás až taková dominance, kterou měl v tomto ročníku extraligy?

Ani ne. Dominoval už loni i předloni, kdy se vrátil ze Švédska. Je to úžasný hokejista. Teď vše podpořilo to, že měl skvělý vstup do sezony. A když se takovému hráči ještě víc zvedne sebevědomí, je to znát.

Prakticky celou sezonu odchytal Dominik Frodl, protože další gólman Jaroslav Pavelka celý rok marodil. Byl to velký tlak?

Měl to složité, bez debat. A i když začátek sezony neměl úchvatný, dostal se z toho a chytal výborně. Ale na druhou stranu, já tyhle úvahy nemám rád. Když chce být někdo skvělý a někam to dotáhnout, tak to na něm přece musí stát. A musí to chtít odchytat! Řešit nějakou psychickou únavu? To jsou jen takové omluvy a výmluvy typické pro nás. Řeší Gulaš, zda je psychicky unavený, když táhne celý mančaft? Nebo Crosby, který dělal od dvaceti kapitána Pittsburghu? Jestli chceš něco dokázat a být nejlepší, na tohle musíš být připravený. Jinak budeš zase jen průměrný.



Když jste naťukl NHL, co říkáte střeleckým statistikám Dominika Kubalíka v Chicagu?

Je skvělý. Byl nejlepší v extralize, nejlepší ve Švýcarsku. Skauti museli vědět, že to není kluk do bourací lajny, když berou makáče, který umí dávat góly. Možná ho na začátku chtěli otestovat, co vydrží. Ale rychle jim bylo jasné, že ho musí postavit k těm nejlepším. Že když bude hrát s Kanem či Toewsem, tak jim to těmi góly prostě vrátí.

Dominik Kubalík (8) při zápase Chicaga se San Jose.

Byl v Plzni skokanem roku útočník Matyáš Kantner, který se z hráče na hraně sestavy vypracoval až mezi hlavní opory?

Dva měsíce to vypadalo, že bude pomalu na odpis. Pomohlo mu až posunutí ke Gulimu, dal pár gólů, nakopl se a získal sebevědomí. To se snažíme dělat s každým, komu chceme pomoci. S Gulašem hrál Zdráhal, Rob. A body sbírali. Logicky, protože vedle něj by s nadsázkou dal gól i slepý. Ale důležité je něco jiného. Aby ti kluci, když se pak přesunou zase jinam, šlapali dál a pro změnu oni pomohli dalším. Nemůže to fungovat tak, že vedle Gulaše pálíte a jinde zase spíte. Matyáš se nakopl a skvěle pak hrál kdekoliv. Už zase není tak mladý, v týmu je nějakou dobu. Takže tihle hráči si musí uvědomit, že další sezonu už to na nich také musí stát. Tohle od nich čekáme.

S trenérským týmem počítáte i nadále ve stejném složení?

Vím, jak s kluky dennodenně pracují a co s nimi dělají, jaké mají nasazení. Všechno, co tam má být, tak tam je a v tomto směru jsem s nimi spokojený absolutně. Počítám s nimi. I když jsme o tom teď spolu ještě ani nemluvili. Za normálních okolností bychom hráli čtvrtfinále a na tohle by byl měsíc a půl čas.

Je jasné o tom, kdo kádr opustí?

Je, ale jmenovat teď nechci. Jedná se o pět, možná o šest hráčů.

Do extraligy se vrací České Budějovice a v Plzni funguje silná jihočeská skupina v čele s Milanem Gulašem. Nemáte obavy, že je Motor bude chtít přetáhnout?|

Všichni mají podepsané smlouvy a není důvod si myslet, že by je u nás nedodrželi. A Motor má zase nějaké kluky od nás. (úsměv) Jinak si myslím, že Budějovice budou v lize silné. Ale také je mi líto Kladna. Jarda (Jágr) extraligu zvednul a každému klubu naplnil kasu, lidi chodili na něj. A pak to takhle odnesl. Bohužel. Přitom dvanáct kol do konce by nikoho nenapadlo, že by se sestup Kladna ještě mohl týkat.

Hodně se mluvilo o uzavření soutěže, zvažuje se teď změna ohledně přímého sestupu?

Ano, kluby o tom debatují, probírají možnosti, sbírají se názory.

Co bude chtít prosadit Plzeň?

Já jsem pro změnu. Jestli baráž? Ano, v nějaké formě. Aby byl ještě nějaký záchytný bod. K tomu se osobně přikláním.