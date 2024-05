Švédsko - Kanada 4:2. Seveřané slaví po šesti letech medaili, trefil ji Grundström

Seveřané získali první medaili od MS 2018 v Dánsku, kde obhájili titul mistrů světa. Od té doby se nedostali do semifinále, před třemi lety nepostoupili ani do play off.

Do soboty neporažení Švédové, jejichž vítězné tažení ukončil český tým po výsledku 7:3, v utkání o bronz vedli zásluhou Grundströma, ale Kanaďané vývoj otočili góly Dylana Cozense a Pierra-Luca Duboise.

Závěr ale patřil Švédům. Erik Karlsson vyrovnal, Grundström dal v čase 53:42 vítězný gól, výsledek uzavřel trefou do prázdné branky Marcus Johansson.

Zápas zklamaných semifinalistů sledovalo 14 929 fanoušků. Divácký rekord světových šampionátů tak posunuli na 780 314 diváků. Je tak jisté, že hranice 800 tisíc návštěvníků už pokořena nebude.

Úvodní dějství duelu, který v roli čárových sudích rozhodovali Jiří Ondráček a Daniel Hynek, mělo velmi poklidný průběh. Kanaďané během něj vyslali na švédskou branku střeženou gólmanem Gustavssonem pouhé čtyři přesné pokusy a nevytvořili si prakticky žádnou větší příležitost.

Seveřané byli o poznání aktivnější. Blízko vedoucímu gólu byl dvakrát Lundeström. V obou případech přitom ohrozil Binningtona zakončením bruslí. Nejprve když dojížděl před kanadské brankoviště, pak přesměroval Karlssonovo nahození. Po rychlé souhře a nekompromisním zakončení pod horní tyčku ale slavil gól až Grundström, jenž ve 13. minutě otevřel skóre.

Carl Grundström střílí úvodní branku utkání o bronz.

Začátek druhého dějství se odehrával v režii Kanady. Hagel nedotáhl ke gólové tečce dravý průnik, bez přípravy vypálil tvrdě Power, ale vyrovnání zařídil již devátým gólem na turnaji až kanonýr Cozens. Na konci 25. minuty se prodral před Binningtona odvážně Raymond, o chvilku později zakončoval aktivní Lundeström, jenž se dostal tváří v tvář Binningtonovi, ale překonat ho nedokázal.

Po polovině zápasu pak Švédové při své přesilovce využili střídání Kanaďanů a dostali se do přečíslení čtyř na jednoho, koncovku však nezvládli. Ve 35. minutě neuspěl ani Mangiapane, když prudkou brzdou setřásl soupeře, bekhendem zakončoval do takřka prázdné branky, ale puk poslal vysoko nad.

V úvodu třetí třetiny nebezpečně vypálil McBain, ale Gustavsson si poradil. Ve 45. minutě se však ocitl na kruhu chvilku nekrytý Dubois a po nahrávce od Hagela poslal zámořský celek do vedení. Burakovsky mohl záhy odpovědět, ale Binnington vytěsnil maskou kotouč do bezpečí.

Při své příležitosti neuspěl ani Olofsson, pak se Kanaďané ubránili v oslabení, ale v 50. minutě se opřel do puku Karlsson a ranou mezi Binningtonovy betony vyrovnal. V 54. minutě navíc kanadský gólman odpálil kotouč před dojíždějícím Kempem, ale nestihl zareagovat na okamžitou ránu Grundströma, který vstřelil svůj druhý gól.

Kanaďané se hnali za vyrovnáním, 100 sekund před vypršením základní hrací doby zamířil Binnington na střídačku, obhájci zlata měli své šance, ale v čase 59:55 trefil bekhendem prázdnou branku Johansson a bylo jasno.