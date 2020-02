Hokejový zápas vůdců. Prezidenti si poměřili síly na ledě, o pauze pak Putin pil čaj a Lukašenko si česal knír

Soči Většinu času sedí na poradách a debatují o budoucnosti svých zemí, přesto si našli čas na souboj. Ruský prezident Vladimir Putin a běloruský vůdce Alexander Lukašenko nazuli brusle, vzali do rukou hokejky a v Soči si to rozdali během hokejového zápasu. Na tribunách je ale fanoušci do útoku nehnali, přístup měli jen akreditovaní novináři. Podívejte se na fotografie z jejich klání.