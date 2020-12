Očištěný hříšník Kousal: Jsem rád, že se vše vyvrátilo a už mohu opět normálně žít

Pardubice Gólem a čtyřmi asistencemi pomohl v šesti zápasech po návratu do sestavy útočník Robert Kousal hokejistům Pardubic ke čtyřem výhrám a 12 bodů. Užívá si hokej poté, co byl v polovině listopadu vyřazen z kádru pro podezření z řízení pod vlivem omamných látek, které se nakonec nepotvrdilo.

„Jsem rád, že se vše vyvrátilo a že už mohu opět normálně žít. Na hokej jsem se těšil,“ řekl Kousal v rozhovoru pro klubový web. Jeho problémy začaly poté, co jej 10. listopadu zastavila policejní hlídka kvůli dopravnímu přestupku. „Jel jsem z tréninku, natankoval jsem a porušil jsem přikázaný směr jízdy, protože jsem spěchal domů na oběd. Vyjel jsem tak od té benzínky na druhou stranu,“ popsal Kousal.

„Nejprve mě kontrolovali na alkohol, to jsem byl negativní. Pak mi udělali kontrolu na omamné látky stěrem z čela. Ten ukázal na kokain, což mě šokovalo. Jeli jsme na krevní testy, po kterých jsem pouze v nejistotě čekal, jak to všechno dopadne. Byl jsem si ale jistý tím, že jsem žádný kokain neměl a to se potvrdilo,“ uvedl třicetiletý účastník mistrovství světa v letech 2016 a 2018.

Podezření se u Kousala nakonec nepotvrdilo a dostal jen pokutu 500 korun za porušení dopravních předpisů. „První dny byly šílené. Měl jsem stovky telefonátů a zpráv, co se stalo. Všem jsem musel vysvětlovat, že jsem si nic takového nevzal. Teď jsem rád, jak to všechno dopadlo a že už můžu zase normálně fungovat. Hodně lidí mě asi na první dobrou odsoudilo, i když nebyly žádné důkazy, že bych něco takového spáchal. Jsem rád, že se to vyvrátilo,“ prohlásil Kousal.

Sezonu Pardubicím na více než měsíc přerušila karanténa kvůli koronaviru a pak i pauza v soutěži. Kousal měl ještě další nucenou přestávku, opět téměř měsíční. „Kondiční trenér Petr Mocek s naším masérem a kustodem Mandym (Martinem Mandysem) mi dovezli nějaké pomůcky na trénování, za což musím klubu poděkovat, protože jsem se mohl připravovat alespoň doma individuálně. K tomu jsem chodil také běhat. Dostal jsem podrobný plán na každý den, někdy to bylo dvoufázové a připravoval jsem se poctivě, ale to vám samozřejmě nikdy zápasy nenahradí,“ prohlásil Kousal.

Do týmu se vrátil podmínečně na konci listopadu, když krevní rozbor neprokázal užití kokainu. „Byl jsem samozřejmě šťastný, že už je to všechno za mnou. V tu dobu to ještě nebylo uzavřené, ale už jsem mohl fungovat a vrátit se do běžného režimu, mohl jsem trénovat a hrát zápasy. Hodně se mi ulevilo a byl jsem rád, že jsem zpátky,“ uvedl.

Po potvrzení, že pod vlivem omamných látek neřídil, se 11. prosince vrátil do kádru definitivně. A hned potvrzoval, že patří mezi lídry. „Musím říct, že jsem se asi cítil lépe než na začátku sezony před vynucenou pauzou. Asi to bylo tím, že jsem se na hokej těšil a byl jsem rád, že konečně můžu hrát,“ řekl Kousal.

„Hned v prvním zápase jsme porazili 5:1 Vítkovice. Hodně jsem se bál, protože jsem nevěděl, jak to zvládnu po fyzické a psychické stránce, ale výhra mi pomohla. Další zápasy už vypadaly dobře. Sedli jsme si s Anthonym Camarou. Myslím si, že nám to docela klape. Po návratu jsme vyhráli čtyři zápasy z šesti, takže si nemohu stěžovat,“ dodal Kousal.