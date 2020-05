Odehrajeme pět zápasů, budeme daleko od rodin a to celé kvůli ničemu, kritizuje Karlsson pokračování NHL

New York Návrat hokejové NHL je stále v nedohlednu, její hlavní komisionář Gary Bettman sice stále věří v kompletní dohrání, někteří hokejisté ale už dávají najevo svůj nesouhlas. Erik Karlsson, jedna z opor týmu San José Sharks, by se k nynějšímu ročníku například vůbec nevracel a začal by až tím dalším.