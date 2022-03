Putina nevymazal, zato Jágra ano. Ovečkin je od středy nejlepším evropským střelcem NHL

Nebyla to jeho tradiční pozice na levých kruzích a dělová koule vypálená střelou z první z nápřahu.

Běžela 56. minuta zápasu Washingtonu s Islanders, když Kuzněcov na pravém kruhu vyhrál vhazování, puk si vzal Ovečkin, přehodil z backhandu na forhand a rychlým švihem zavěsil nad rameno Varlamova.

Domácí vedou 3:2, ale to v tu chvíli zajímá málokoho. Ovečkin skáče radostí na bruslích, míří do středního pásma, do náruče mu postupně padají hráči z ledu i ze střídačky, jako poslední přijíždí právě Kuzněcov, který sebral kotouč, aby jej kamarádovi schoval.

„Jsme si tak blízko, ale o milnících se nikdy nebavíme. Ale doufám, že až skončíme, tak budeme pořád kamarádi, sejdeme se a budeme na podobné chvíle vzpomínat,“ uvedl pro NHL.com devětadvacetiletý centr.

Jeho o sedm let starší „kápo“ ke gólu, kterým se osamostatnil na třetí příčce historického pořadí střelců NHL, přidal: „Znamená to tolik. Pro tuhle organizaci, pro fanoušky, pro mojí rodinu, která se nyní na mě dívá z Ruska. Jsem velmi šťastný. A hrdý, je příjemné být ruskou a evropskou jedničkou.“

Na druhé místo odsunul jistého Jaromíra Jágra. A česká legenda na Ovečkinův gól okamžitě reagovala vzkazem pro twitterový účet NHL: „Alexi, ‚Great 8‘, gratuluji. Teď jsi nejlepším evropským střelcem ligy, ale střílej góly dál. Protože, jak asi víš, já ještě neskončil a je tu pořád šance, že se do NHL vrátím a začnu tě nahánět.“

Významné mrknutí na závěr těchto slov dalo ale samozřejmě tušit tomu, že padesátiletý majitel Kladna myslel tuto „výhrůžku“ ve velké nadsázce.

Jágr a Ovečkin, Ovečkin a Jágr

„Kdyby se nevrátil do KHL, tak by byl jedničkou, nebo dvojkou a já ho pořád naháněl. Ale je to tak, jak to je,“ reagoval ruský bohatýr a připomněl Jágrovu tříletou epizodu v Omsku.

Na Sibiř odešel po čtyřech povedených sezonách v NY Rangers a naopak nepovedených 30 měsících ve Washingtonu.

„Bylo by tak snadné napsat, že na neúspěchu prvního vyrostl úspěch druhého. Je to zjednodušené, ale ne o moc,“ napsal před pár dny pro Washington Post zkušený novinář Barry Svrluga při čekání na historický zápis Ovečkina.

Ve své analýze připomíná, že oba velikáni mají v historii klubu nesmazatelnou stopu. Jágr do metropole USA přišel v červenci 2001 poté, co čtyřikrát za sebou ovládl v dresu Pittsburghu bodování ligy a v hlasování o nejlepšího hráče ligy skončil třetí, druhý, první a druhý.

Capitals sice v té době hráli pravidelně play off (17krát z 19 sezon), jen dvakrát se ale dostali do konferenčního finále. Miliardář Ted Leonsis klubu většinově vládl druhým rokem. „Provedli jsme spoustu studií, jak prorazit. Kvůli systému jsme se nemohli dostat vysoko na draftu, na trhu volných hráčů to nebylo ono. Rozhodli jsme se proto podepsat špičkového hráče a udržet si ho,“ řekl v pátek pro zmíněný článek dnes 65letý majitel úspěšného klubu NHL (a také basketbalových Wizards).

Za Krise Beeche, Michala Sivka a Rosse Lupaschuka tehdy získal Jágra, který předchozí čtyři roky za Pens sázel v průměrů 47 gólů za sezonu a sbíral 115 bodů.

Ve Washingtonu klesl na 33,5 gólu a 78 bodů za sezonu. Přestože si sám Jágr tuto etapu kariéry vyčítá a mrzí ho, že Caps nebyl prospěšnější, Leonsis mluví jinak: „Nemohu na něj říct nic špatného.“

Klubové představitele totiž naučil ještě jednu důležitou věc – kolem klíčové hráče postavit i celý tým, dát mu k ruce vše, co potřebuje. Věřit mu.

Když se klub propadl ligou do pater, že mohl usilovat o nejlepší pozici na draftu, vyšlo mu to na jedničku. V roce 2004 získal Ovečkina. Usměvavý moskevský rodák si musel kvůli zrušenému ročníku NHL na premiéru v lize počkat, ale vtrhl do ní jako uragán.

Vedení kolem něj postupně poskládalo tým, který od roku 2008 nechyběl v play off a o 10 let později konečně dobyl sportovní grál z nejcennějších – Stanley Cup.

Nejužitečnější hráč

A Ovečkin? Stal se nejužitečnější hráčem vyřazovacích bojů. Kdekdo si myslel, že díky zisku vysněné trofeje už půjde jeho výkonnost dolů.

Jenže před letošní sezonou podepsal novou pětiletou smlouvu a zažívá jeden z nejlepších ročníků vůbec. „Může překonat i Gretzkého. Protože, když o něm začnete pochybovat, tak on ještě přidá. Tuhle „ruskou mašinu“ nikdy nic nezlomí“, řekl po středeční prohře 3:4 po nájezdech s Washingtonem kouč hostujících NY Islanders Barry Trotz.

Ten Trotz, který před čtyřmi lety dovedl Ovečkina a Washington ke Stanley Cupu. Bude nyní prorokem? „To teď neřešíme. Na tohle je času dost, nyní musíme otočit stránku a soustředit se na další zápas,“ dodává s úsměvem Kuzněcov.

A ačkoliv on i Ovečkin budou řešit hlavně triumf, fanoušci i experti sledovat, zda „Great 8“ nakročí k dalšímu milníku.

Druhý nejlepší střelec NHL Gordie Howe nasázel 801 gólů, lídr Wayne Gretzky 894...