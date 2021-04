Ovládne magnát Dědek extraligu? Touží po marketingovém partnerství, mocní jsou ale proti

PRAHA Při středečním jednání valné hromady hokejové Asociace profesionálních klubů (APK) půjde doslova o miliardy. Tak trochu mimo ostře sledovaná témata a dění na ledě budou zástupci čtrnácti extraligových celků rozhodovat, komu svěří marketingová práva od sezony 2023/24 minimálně na dalších pět let.

Za dva roky vyprší stávající smlouva s BPA, která se s nejvyšší soutěží u nás spolupracuje už 26. sezonu. Před měsícem vypsala APK výběrové řízení na nového partnera. S nabídkami přispěchaly dva subjekty. Opět BPA. A nově společnost Relmost, jejímž majitelem je miliardář Petr Dědek. Realitní magnát shodou okolností od loňského léta vlastní většinový podíl v hokejových Pardubicích.



Mocní na domácí scéně pochopitelně zpozorněli. Rostoucí Dědkův vliv není dle zákulisních informací silným hráčům po chuti.

„My to vnímáme navíc jako naprosto zjevný střet zájmů,“ řekl LN Petr Vosmík, člen představenstva pražské Sparty, který mezi ony silné hráče rozhodně patří.

Podobně jako další kluby, které ale nechtěly pár desítek hodin před jednáním mluvit a ovlivňovat se navzájem při rozhodování.



„Nechci to nijak komentovat, předjímat. Je to důležité rozhodnutí, běh na dlouhou trať, není to tak, jak se někde píše,“ řekl Jan Tůma, místopředseda představenstva BK Mladá Boleslav, který je zároveň také členem představenstva APK.

Relmost nenabízí záruky

Ano, důležité rozhodnutí, byť se zmíněným během na dlouhou trať to není až tak úplně pravda. Například ohledně nabídky společnosti Relmost, kterou má stejně jako tu od BPA redakce LN k dispozici.

Firma Petra Dědka, která se ve sportovní sféře dosud soustředila především na golf, přišla na první pohled – čistě matematicky – s lukrativnější nabídkou. A to celkem výrazně. Jenže i s několika „ale“, chcete-li kličkami.

Návrhy marketingových smluv Relmostu a BPA RELMOST (desetiletý kontrakt, plnění na klub, v korunách): Podpisový bonus: 5 000 000.

5 000 000. Roční plnění 2023–2028: 14 000 000.

14 000 000. Roční plnění 2028–2033: 15, 16, 17, 18 a 19 milionů (každý rok se smlouva navýší o milion korun).

15, 16, 17, 18 a 19 milionů (každý rok se smlouva navýší o milion korun). Bonus za postoupení práv na pivo: 2 000 000.

2 000 000. Bonus za umístění od šestého k prvnímu místu: 1 000 000, 1 200 000, 1 500 000, 1 700 000, 2 100 000, 3 500 000.

1 000 000, 1 200 000, 1 500 000, 1 700 000, 2 100 000, 3 500 000. Krácení: dle vzorečku, pokud kluby neodehrají 80 procent zápasů. BPA (pětiletý kontrakt s pětiletou opcí, aktuálně jednostrannou): Podpisový bonus: 4 000 000.

4 000 000. Roční plnění 2023–2028: 14 000 000.

14 000 000. Roční plnění 2028–2033: 15 400 000.

15 400 000. Bonus za postoupení práv na pivo: 2 000 000.

2 000 000. Bonus za umístění od čtvrtého k prvnímu místu: 500 000, 500 000, 1 000 000, 1 500 000.

500 000, 500 000, 1 000 000, 1 500 000. Krácení: o 30 procent v případě, že se odehraje základní část, ale méně než 21 utkání (čtvrtfinále, semifinále a finále).

První a zásadní je tlak na rychlé rozhodnutí. Nabídky obou rivalů nabízejí podpisové bonusy. Ten od Relmostu je ale podmíněn podpisem smlouvy nejpozději do 15. května 2021. V takovém případě dostanou všechny extraligové kluby pět milionů korun. Do konce roku si pak mohou přijít na dalších deset milionů korun rozdělených do dvou plateb, ovšem ve chvíli, kdy postoupí Relmostu už nyní některá marketingová práva. Tedy v době, kdy ještě je v platnosti současný kontrakt mezi kluby a BPA.

Co pak některým klubům vadí, je smlouva na deset let. Byť s postupným navýšem po první pětiletce, přesto jde o hodně dlouhý kontrakt. Navíc, kluby se jím zavazují po ukončení smlouvy přednostně jednat s Relmostem o další marketingové spolupráci.

Podobné je to také u BPA, která sice navrhuje prodloužení o pět let, ovšem s pětiletou opcí. Jednostrannou opcí – tedy, pokud se BPA rozhodne ji uplatnit, kluby proti tomu nemají možnost nic udělat. „Ano, toto bylo na posledním jednání APK jedním z bodů. BPA nám slíbilo, že je ochotno o tomto jednat ke vzájemné spokojenosti,“ řekl Vosmík, který se za Spartu poslední valné hromady konané 4. března zúčastnil v zastoupení za nemocnou generální ředitelku Barboru Snopkovou Haberovou.

Jak zní zákulisím, právě délka může být jedním ze zásadních faktorů pro rozhodnutí APK. Stejně jako ještě jeden. Záruky. Za BPA se postavil její majitel, který je zároveň titulárním partnerem extraligy – společnost Tipsport.

Zástupci klubů dostali do rukou dokument, kterým sázkařský gigant ručí za plnění BPA. Relmost nic takového na poslední schůzi nepředložil. Což se pochopitelně může změnit - oslovené kluby nezávisle na sobě potvrdily, že Dědek je v mezidobí objížděl a vysvětloval své představy. Ani on, ani Jana Obermajerová, šéfka BPA, nechtěli podobně jako Tůma aktuální situaci před dnešním jednání APK jakkoliv komentovat.

Práva v rukou APK?

V posledním měsíci totiž došlo k ještě jednomu kroku, který ale není věřejně zdokumentován. Extraligové kluby si měly před měsícem odhlasovat, že se zavazují převést svá marketingová práva na APK, aby se dalo vše zobchodovat jednou smlouvou. Tuto skutečnost LN potvrdili jak Tůma, tak Vosmík. Nabízí se totiž ještě jedna možnost, která už také zní: kluby si jednoznačně odhlasují jednu z nabídek (favoritem je BPA), aby si pak některé z nich stejně vše řešily po vlastní ose.

Tak, jako se v minulosti pokoušela (nakonec neúspěšně ohledně vysílání domácích zápasů na ČT Sport) právě Sparta a Liberec, nebo jak na Slovensku předvedl loni v létě Slovan Bratislava, který vystoupil z nově utvořené APHK (asociace profesionálních hokejových klubů) a odmítl podepsat novou marketingovou smlouvu. „My tady žádný Slovan nemáme. Jednou z podmínek účasti v extralize je, že klub je součástí APK,“ pousmál se Tůma. „A zjednodušeně řečeno, toto je nyní další podmínka,“ přidává Vosmík.

Ověřit jejich slova ale aktuálně nelze. Webové stránky APK se už nějaký ten pátek neaktualizovaly, poslední stanovy pak mají rok vydání 2015 a mezi kluby tak naleznete chomutovské Piráty, kteří ale už před dvěma lety sestoupili.

Jak ve středu odpoledne vše dopadne? Komu připadne kontrakt, který může přinést extraligovým klubům během deseti let od sezonu 2023/24 až 2,5 miliardy korun?