Pardubice jedenácti góly přepsaly extraligovou historii. Plzeň a Kometa stojí na pokraji vyřazení

Ostrava Druhý hrací den předkola play off přinesl extraligový rekord, postaraly se o něj Pardubice jedenácti góly do sítě Karlových Varů. Dosavadním maximem jednoho týmu bylo deset branek. Varům tak hrozí vyřazení stejně jako brněnské Kometě, Litvínovu a Plzni, všechny kluby v sériích prohrávají 0:2 na zápasy.

Hradec Králové - Litvínov 3:1. Stav série: 2:0.

Východočeši porazili Litvínov posedmé za sebou, přičemž hosté se museli obejít bez potrestaného Viktora Hübla. Skóre otevřel Radim Šalda v 15. minutě, jenž přešel přes dva hráče a následně se trefil pod horní tyč. O pár minut později sice Litvínov zásluhou Tomáše Pospíšila srovnal, nicméně ve zbytku zápasu už se neprosadil.

To Hradec ano. Jakub Orsava vyřešil rychlý protiútok střelou. Třetí gól přidal Petr Koukal ve 39. minutě, když tečoval Nedomlelovu střelu od modré čáry. Litvínov ve třetí třetině nevyužil ani hru bez brankáře.



Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Branky a nahrávky: 15. Šalda (V. Růžička ml., F. Pavlík), 25. Orsava (Lev), 39. Koukal (Nedomlel, Smoleňák) - 20. Pospíšil (P. Svoboda). Rozhodčí: Šír, M. Sýkora - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Bez diváků. Stav série: 2:0. Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Jank - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Zachar, Lev, Perret - Smoleňák, Koukal, Pilař - od 21. navíc Veselý. Trenér: V. Růžička st.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Kudla - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, Žejdl, F. Lukeš - P. Svoboda, Gerhát, M. Látal - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.

Pardubice - Karlovy Vary 11:3. Stav série: 2:0.

Kromě pětibodového Camary a Zohorny se zaskvěli i obránce Marek Ďaloga (čtyři asistence), útočník Robert Kousal (tři asistence) či mladík Matěj Blümel (dva góly). Dvakrát se prosadil i karlovarský Jakub Flek, jenže to ho vzhledem k výsledku nemůže vůbec těšit.

Hokejisté Pardubic nakročili k vítězství velmi rázně už v první třetině, která skončila 5:1 a znamenala konec pro brankáře Filipa Novotného. A to jeden gól ještě odvolal videorozhodčí po trenérské výzvě. Pardubice drtily Západočechy i ve druhé třetině, až v závěrečné části polevily a viditelně jen dohrávaly již rozhodnutý duel.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 11:3 (5:1, 5:2, 1:0) Branky a nahrávky: 7. Camara (R. Kousal), 9. T. Zohorna (R. Kousal, A. Kosticyn), 15. J. Mikuš (Camara, T. Zohorna), 19. Vála (T. Zohorna, Camara), 19. Paulovič (Ďaloga), 21. T. Zohorna (Camara, Ďaloga), 22. O. Roman (O. Rohlík), 23. A. Kosticyn (M. Kratochvil, Ďaloga), 23. Camara (Ďaloga), 37. Blümel, 56. Blümel (Paulovič, Nakládal) - 12. Vondráček (O. Beránek, Skuhravý), 36. Flek (T. Rachůnek), 40. Flek (T. Rachůnek, Hladonik). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 3:1. Bez diváků. Stav série: 2:0. Pardubice: Klouček - Nakládal, Vála, Ďaloga, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - O. Rohlík, O. Roman, L. Horký - A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský. Trenér: R. Král.

Karlovy Vary: F. Novotný (15. Habal) - Šenkeřík, Krajčík, Weinhold, Kowalczyk, Pulpán, L. Zábranský ml., Klejna - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, Osmík - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Plzeň - Olomouc 2:3. Stav série: 0:2

Branislav Konrád v olomoucké bráně, to je jistota, pochytal téměř třicet střel. Za jeho záda se trefili pouze Dočekal a Kodýtek, obvyklí tahouni Suchý, Gulaš či Mertl dál mlčí. Západočeši navíc v sérii ještě ani nezponali, co znamená vedení. Ve druhé minutě totiž otevřel skóre Rostislav Olesz poté, co dorazil střelu Davida Ostřížka.

Na 2:0 dal v desáté minutě Vojtěch Tomeček, jehož krásně našel Lukáš Nahodil mezi kruhy. Snižoval Dočekal po ještě hezčí asistenci Jaroslava Kracíka - zadovkou na hranici brankoviště. Pak měla Plzeň smůlu, David Kvasnička si do brány srazil puk, kterým Nahodil hledal svého spoluhráče. Snížení Kodýtka ve 45. minutě k výhře nevedlo.



HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Branky a nahrávky: 14. Dočekal (Kracík, Kantner), 45. Kodýtek (P. Musil) - 2. Olesz (Ostřížek, Švrček), 10. V. Tomeček (Nahodil, Dujsík), 26. Nahodil. Rozhodčí: Pražák, Vrba - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 0:2. Plzeň: Frodl - Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička, L. Kaňák, V. Lang, Vráblík - Gulaš, Mertl, Malát - Pour, P. Musil, F. Suchý - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kantner, Kracík, Dočekal. Trenér: Čihák.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Valenta, Rašner, Švrček, A. Rutar, Vyrůbalík - V. Tomeček, Nahodil, J. Káňa II - Olesz, Kolouch, Ostřížek - Navrátil, J. Knotek, Klimek - Bambula, Strapáč, Kucsera - Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Vítkovice - Brno 2:1. Stav série: 2:0.

Jestli se někdo vyznamenal, byl to vítkovický útočník Lukáš Krenželok. Svým obětavým výkonem a ochotou padat do tvrdých brněnských střel reprezentoval po celý průběh utkání, jak odhodlaní jsou zástupci klubu z Ostravy. Krenželoka musel bolet zejména zásah do obličeje ve druhé třetině, po němž měl na pravé tváři fialový flek a dlouho se sbíral z ledu.

Pochvalu si zaslouží i brankář Daniel Dolejš, jenž čelil téměř 40 střelám, přesto se Kometa dokázala prosadit jen jednou. Filip Král snižoval ve třetí třetině v přesilové hře. Nebodoval útočník s nejvíce body po základní části Peter Mueller, a to strávil na ledě půl hodiny. Nepomohlo mu ani velké množství přesilových her.