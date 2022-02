Peking bude divný, ale doufám v medaili, říká Ručinský. S Nedvědem otevřel v Praze hospodu

Přijdete-li do útulné plzeňské hospody Střídačka poblíž Staroměstského náměstí, možná vás překvapí, kdo tam běhá po place nebo myje za výčepem sklenice. Bývalí hokejoví kanonýři Martin Ručinský s Petrem Nedvědem si loni na podzim otevřeli vlastní podnik v centru Prahy, kde sami i vypomáhají s provozem.

„Touhle hospodou jsme si splnili svůj sen a zároveň ji bereme jako výzvu. Chutná nám dobré jídlo a pivo, víme, jak má být správně ošetřené, a chtěli jsme vytvořit místo k obrazu svému, kde by bylo oboje na výborné úrovni. Všechny naše představy se tady splnily, teď záleží na lidech, jak jim u nás chutná,“ říká Ručinský, jeden ze „zlatých hochů“ z Nagana 1998.

Lidovky.cz: Vzpomínáte na Nagano často? Pustíte si občas nějaký záznam nebo šoty z něj?

Já si nic nepouštím, to je dávná minulost a já se dozadu moc nekoukám. Ale samozřejmě si vzpomenu, protože mi to vždycky někdo připomene. A je vidět, že i když je to už tolik let, v lidech to naganské zlato pořád je. Vždycky to na mě někde vyplave.