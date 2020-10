Pešán: Český hokej je nesmyslně paralyzovaný vládními nařízeními, sestava se úplně překopala

Praha S řadou omluvenek od krajánků, ale především s absencí hráčů z extraligy se musel při nominaci na listopadový turnaj Karjala v Helsinkách vyrovnat trenér českých hokejistů Filip Pešán. Opatření kvůli šíření nemoci covid-19, při nichž profesionální hokejisté nemohou stejně jako ostatní sportovci trénovat už od 12. října ve vnitřních prostorech, považuje za přehnané.

„Bohužel český hokej je z mého osobního pohledu až nesmyslně paralyzovaný vládními nařízeními. Netrénuje se a nehraje. Přesto jsem musel do široké nominace zařadit i skupinu hráčů z extraligy, byť jsem to v původních plánech vůbec neměl,“ řekl Pešán při dnešní nominační tiskové konferenci.

Z extraligy vybral jen obránce Filipa Hronka z Hradce Králové, který je oporou Detroitu. Dalších sedm hráčů působících v tuzemsku jsou zástupci reprezentační dvacítky. A jiných 27 je mezi náhradníky. „Po poslední situaci například ze včerejšího odpoledne, kdy se mi osm hráčů z původní nominace omluvilo kvůli zdravotním problémům nebo potížím s uvolněním z klubů, jsem musel sáhnout do řad extraligových klubů a nominovat velmi široký kádr,“ podotkl Pešán.

„V původním plánu bylo tyto hráče nenominovat a nadále to v plánu je, protože český hokej trénuje v zahraničí a na venkovních kluzištích. Příprava hráčů extraligy na takto těžký turnaj je opravdu velmi nedostatečná. Do této široké nominace sáhnu pouze v situaci, kdy mě k tomu opravdu donutí omluvenky v následujících dnech,“ vysvětlil Pešán.



Pro nominaci osmi hráčů dvacítky se rozhodl ze dvou důvodů. „Vládní nařízení nepovolila do této chvíle organizování velmi důležitého soustředění pro dvacítku. Jediný tento tým v porovnání s konkurencí vůbec nehraje a netrénuje. Ostatní týmy se pilně připravují na mistrovství světa, které proběhne v prosinci v zámoří. Touto nominací aspoň trošičku pomůžeme týmu se dostat na led a do hry,“ řekl Pešán.

„Druhým velmi důležitým faktorem byla avizovaná sestava ruského národního týmu, který nejspíš odjede na turnaj do Finska s hráči do 20 let. Chceme nominaci hráčů mladších ročníku využít k tomu, abychom zápas s Rusy sehráli s pokud možno největším množstvím hráčů spadajících do národního týmu do 20 let,“ prohlásil Pešán.

Prohlásil, že nominace ruské dvacítky na Karjalu degraduje turnaj i celou sérii Euro Hockey Tour. „I když to nespadá do mé kompetence, tak si myslím, že nominace ruské dvacítky je pouze záměr vymyslet pro ni program před mistrovstvím světa ze strany ruské federace, což není úplně fér,“ konstatoval Pešán.

„Mohl se samozřejmě z Karjaly udělat turnaj dvacítek a pak by to bylo fér na všechny strany. Ale respektuju to. Chceme vyhrát každý zápas. Jestli porazíme Rusko, byť tam budou mít hráče z dvacítek, tak budu velmi rád,“ doplnil.

Původně měl nástupce Miloše Říhy v plánu dít na startu Euro Hockey Tour šanci mladým hráčům. „Bohužel nás současná situace donutila k tomu, že jsme měli téměř dvě až tři varianty sestavy na každý den, kdy se scházely omluvenky. Proto také v nominaci není spousta kvalitních krajánků,“ podotkl Pešán.

Od původního náčrtu nominace se mu seznam hráčů zcela proměnil. „Sestava se úplně překopala, reagujeme na covidovou situaci a zdravotní stav. Budou mi chybět všichni hráči, které jsem oslovil. Budu jmenovat jednoho za všechny: chtěl jsme zblízka vidět práci mladého brankáře Lukáše Dostála, bohužel nám ho Ilves neuvolnil. Konečná nominace se liší od ideální sestavy, ale nemyslím si, že bude mít tak rozdílnou kvalitu,“ řekl dvaačtyřicetiletý Pešán.

Kouč, který má po boku asistenty Martina Straku a Jaroslava Špačka, si váží při současné situaci především hráčů z KHL, kteří se neomluvili. „Jsou několik měsíců v bublině bez rodin a bez dětí. Naprosto chápu, že spousta z nich potřebuje využít těchto pár dnů v pauze na cestu domů, i když ta pravidla cestování jsou všelijaká. Nikoho jsem nepřemlouval a u těch, kteří souhlasili s nominací, v dalších turnajích a nominacích zohledním jejich vzorový přístup. Chápu, že to pro ně není jednoduché,“ uvedl Pešán.

Původně chtěl využít více hráčů z NHL a AHL. „Ostatní hráči kromě Martina Kauta, který odešel do MODO, jsou ve stejné situaci jako celá česká extraliga a český hokej. Netrénujou, nehrajou a já si nemůžu dovolit je nominovat nejen z výkonnostních, ale i ze zdravotních důvodů, protože si nedovedu představit, že po několika týdnech bez ostrého zápasu by nastoupili přímo do zápasu se Švédskem. K tomu se připojila velmi těžká jednání ohledně jejich uvolňování,“ prohlásil.

Pešán je rád, že se turnaj koná, přestože čeští reprezentanti jsou oproti ostatním účastníkům ve výrazně horší situaci. „My v Čechách teď nemáme vůbec hokej. Pro nás z pohledu českého hokeje má velký smysl pořádat Euro Hockey Tour, protože je to jediná šance, jak dostat kluky na led a do zápasu. Bohužel. Když jsem viděl nadšení Filipa Hronka, že nebude muset zametat listí na Dobříši a může hrát se Švédy, tak tam se mi ten smysl potvrdil,“ uvedl Pešán v narážce, že několik klubů využívá pro trénink venkovní kluziště v Dobříši.