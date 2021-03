Play off bez napětí. Proč bylo extraligové čtvrtfinále tak jednoznačné

Televize teď po večerech navzdory původnímu plánu vysílá zápasy z play off první ligy, protože vedle Jágra a Plekance je tam k vidění to nejdůležitější: hraje se hokej.

To extraliga nyní až do příští soboty nabídnout nedokáže. Nabírá dech, regeneruje i trénuje.

Jen osm dní totiž stačilo na to, aby soutěž znala čtyři postupující ze čtvrtfinále a aby televizní společnosti škrtaly naplánované přenosy, protože žádná další utkání nejsou.

Zkrátka Sparta, Třinec, Mladá Boleslav i Liberec potřebovaly pouhé čtyři mače, aby si připsaly čtyři výhry a poskočily do semifinále. Nečekané, nevídané, až šokující.

Aby žádný z poražených čtvrtfinalistů nevyhrál alespoň jediný zápas, se nikdy v historii ligy nestalo, a zvlášť unikátní je to v novém tisíciletí, kdy se přešlo na systém čtyř vítězných duelů.

Nůžky se v extralize rozevírají

„Ta čtyři mužstva dominovala už v základní části. Je to důkaz, že své kádry postavila na vysoké úrovni, která je samozřejmě závislá na sponzorech a majitelích. Pozorujeme však už více sezon - a s kluby o­tom mluvíme - že se nůžky mezi týmy začínají povážlivě rozevírat, což vede k jasnému závěru soutěže. Ten opanují celky, které mají velké rozpočty a s tím spojenou šířku i kvalitu kádru,“ vysvětluje Josef Řezníček, ředitel extraligy.

3. dubna začínají semifinálové série Sparta - Liberec a Třinec - Boleslav

Jeho slova dokazují i čísla. Zatímco v letech 2009 až 2014 uhráli poražení čtvrtfinalisté v průměru osm zápasů a jen dvě (!) série z 24 skončily bilancí 4:0, tak v letech 2015 až 2021 (loni se play off nehrálo) padl průměr na čtyři vyhraná utkání a hned desetkrát dopadla série 4:0 – z­toho šestkrát v posledních dvou uskutečněných čtvrtfinále.

To už není náhoda, ale trend.

Že se síla mezi elitou a spodními patry víc a víc rozevírá, potvrzuje také další statistika. V letech 2009 až 2012 se vždy alespoň jeden tým z­předkola probil do semifinále, jednou dokonce do finále (Kometa v­roce 2012). Nicméně od té doby se podařilo přejít přes čtvrtfinále jen jednomu celku z předkola, pro dalších 17 včetně letošních čtyř to byla konečná.

„Je to rarita, kterou si nedokážu vysvětlit,“ říká o současném čtvrtfinále Josef Jandač, kouč úspěšné Sparty. Ale pak dodal: „Viděl jsem dva zápasy Hradec – Liberec a přišlo mi, že to byl skoro rozdíl třídy a že se Liberec moc nenadřel. Totéž u Třince s Brnem.“

I covid ovlivnil dění

Nicméně letošek je vskutku extrém, svým způsobem nedopatření, k němuž parafrázovanými slovy filmového Chocholouška dochází jednou za třicet let. A roli bezesporu sehrál i covid.

Ovlivnil přípravu i začátek soutěže, kdy některé celky netrénovaly (třeba Kometa), zatímco jiné jely dál na plný plyn (třeba Třinec).

„Kdyby tato sezona byla normální, trénovalo se normálně... Jeli jsme obden, nemohli aplikovat trénink, na který jsme zvyklí. Byla to divná sezona. Bral jsem za sen, že se to dohraje,“ řekl po čtvrtečním vyřazení Libor Zábranský, kouč Komety, jenž také oznámil, že na střídačce končí.

Týmům letos nehrozil sestup, a­tak nemusely zběsile utrácet za hráče, čímž se rozdíl v kvalitě kádrů bohatých a chudších ještě prohloubil. Do předkola se proti zvyklostem procpalo hned 12 ze 14 týmů, třeba poslední Olomouc s 59 body, což by nikdy v minulosti (v tříbodovém systému) nestačilo. Kluby ani nic nenutilo k lednovým výprodejům a nákupům last minute, jak jsme byli před startem play off zvyklí.

Navíc alespoň k čestnému vítězství v sérii často outsidery dohnalo bouřlivé domácí publikum, teď bylo na stadionech ticho.

„Podpora chybí a už to není pro hostující celky takový strašák. Má to vliv, i když ne zásadní. Tím je kvalita kádru, která se letos projevuje,“ myslí si šéf ligy Řezníček.

Snad už tak semifinále, ve kterém se Sparta střetne s Libercem a Třinec s Mladou Boleslaví, bude mnohem vyrovnanější. Třeba Boleslav v sezoně Třinec ve všech čtyřech duelech porazila, Liberec se Spartou to mají 2:2. Nicméně na start sérií se musí týden čekat, kluby nechtěly dlouhou pauzu zkrátit, což na Twitteru kritizoval například Dominik Hašek: „Čtyři čtvrtfinále bohužel bez většího napětí a teď týden bez hokeje. Hodně lidí zapomene, že sezona ještě pokračuje.“

V NHL se na vývoj sérií reaguje.

V tuzemsku chyběla chuť. Tak snad extraligové vyhlížení zpestří televizní intermezzo Jágra a spol.