Rekordně krátké čtvrtfinále: Spartu čeká Liberec, Třinec vyzve Boleslav. Zábranský končí jako trenér Komety

Brno Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Olomouce 3:0 a jsou posledními semifinalisty play off extraligy. Stejně jako před nimi Liberec, Mladá Boleslav a Třinec ovládli i Pražané čtvrtfinálovou sérii 4:0 na zápasy. V nejkratší možné době se uzavřely boje o postup mezi nejlepší kvarteto poprvé v historii samostatné extraligy.

Hosté rozhodli o vítězství dvěma brankami na začátku druhé třetiny. V dalším průběhu si vedení zkušeně hlídali a ještě jej navýšili. Podobně jako Mladá Boleslav a Liberec pronikl i Třinec do semifinále bez ztráty jediného zápasu. Dvěma góly se o to dnes postaral Patrik Hrehorčák.

Třinec oplatil Kometě finálovou prohru z roku 2018, po výhře 4:1 na zápasy tehdy Brňané slavili titul. Oceláři získali titul o rok později a nyní jako obhájci postoupili mezi nejlepší čtveřici podesáté.



Naopak Brno zakončilo sezonu nezdarem. Od roku 2009 hrálo čtvrtfinále šestkrát a nyní z něj poprvé nepostoupilo. Poprvé také Kometa ve vyřazovací fázi nevyhrála v sérii ani jeden duel.



Psychická výhoda po úvodním buly dnešního duelu byla na straně hostů a umocnit ji mohl po 70 vteřinách Hrňa, jenže po přečíslení brněnské obrany trefil horní tyč Vejmelkovy branky. Kometa musela nekompromisně šlapat do ofenzivy, dobře bruslila, ovládla střední pásmo a dočkala se i kýženého vedení. Po individuální akci na levém křídle prostřelil Kacetla veterán Klepiš.

Jenže Brnu vydrželo vedení pouze tři a půl minuty. Před Vejmelkou uplatnil důraz Rodewald a vyrovnal. Domácí zase museli usilovat o získání náskoku, ale na Třinec si nevyšlápli. Naopak. Hned první brněnské vyloučení skončilo využitou přesilovkou a o necelé čtyři minuty později dali hosté třetí gól. Trefy Stránského i Hrehorčáka měly mnoho společného - důraz před brankou, rychlejší a přesnější orientaci.



Brno se dostalo do kritické situace. Hráči bojovali, snažili se, ale Oceláři potvrzovali svoji dominanci v celé sérii. Hráli organizovaně v obraně, nedělali chyby a drželi Brňany na dvoubrankovém rozdílu.

Třetí třetina to všechno jen potvrdila. Třinec uzavřel cestičky ke své bráně, pohlídal si brněnskou kombinaci i pokusy o nájezdy. Sám ještě jednou udeřil a gól z hole Hrehorčáka byl tečkou za čtvrtfinálovou sérií. Oceláři hladce prošli do semifinále, Kometu porazili ve všech osmi zápasech této sezony.

Vítěz základní části suverénně přejel Olomouc

Sparťané se v boji o postup do finále utkají s Libercem. Definitivně o tom dnes rozhodli v průběhu necelých čtyř minut druhé třetiny, kdy z bezbrankového stavu odskočili góly Jana Košťálka, Michala Řepíka a Davida Němečka do vedení 3:0. Podruhé v sérii i za svou extraligovou kariéru v play off vychytal nulu Alexander Salák.



Do bitvy s Bílými Tygry půjdou svěřenci trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače s jistotou medaile. Z postoupivší nejlepší čtyřky týmů po základní části byli nejvýše postavení a jako její vítěz už mají ve sbírce za tuto sezonu Prezidentský pohár.

V hodně opatrné první třetině byli o něco aktivnější Hanáci. Hosté vyslali na brankáře Konráda pouhých pět střel, ale právě oni zahrozili jako první, když se do koncovky natlačil Kudrna a pálil nebezpečně bekhendem. Chvilku nato neuspěl na zadní tyčce číhající Ostřížek proti strážci brankoviště Pražanů Salákovi. Když se pak se svou dorážkou neprosadil ani Klimek, zůstal stav bezbrankový.

V 25. minutě se poprvé v utkání vylučovalo, jenže Řepíka záhy následoval Jurčina a Olomouc měla k dispozici dlouhých 104 sekund přesilovky pět na tři. O dalších 48 vteřin později se však provinil také domácí Knotek. Při hře čtyři na tři měl velkou možnost Nahodil, jeho pokus z prostoru mezi kruhy ale pokryl spolehlivě chytající Salák.

Před polovinou zápasu sice ještě neuspěl Řepík, ale v čase 30:31 zastavil časomíru parádní ranou bez přípravy pod horní tyčku obránce Košťálek, který dostal nabito na kruh od Rouska. Uběhlo jen 40 sekund a Konrád kapituloval podruhé: Horák našlápl z vlastního obranného pásma, při přečíslení dvou na jednoho ideálně předložil puk Řepíkovi, jenž se nemýlil a rovněž on zavěsil pod horní tyčku.

Ve 33. minutě mohl vrátit domácí do hry Kucsera, jenže Salák vytáhl skvělý zákrok. Dost možná šlo o definitivně zlomový moment utkání i celé série, neboť jen o chvilku později si nabruslil obránce Němeček na povedený pas od Tomáška a s přehledem překonal Konráda potřetí. Saláka pak nepřipravil o čisté konto ani Strapáč, na druhé straně neuspěl Kudrna.



Třetí dějství se dohrávalo tak trochu z povinnosti. Bylo zřejmé, že Hanáci, kteří dali za uplynulých 11 třetin soupeři dohromady jen tři góly, budou proti suverénně hrajícímu favoritovi těžko hledat cestu ke zvratu. Nedočkali se nakonec ani dílčího úspěchu v podobě vstřelené branky, Sparta mohla slavit postup a brankář Salák další čisté konto.

Kometa hledá nového trenéra

Majitel hokejové Komety Libor Zábranský už nepovede v příští sezoně brněnský tým jako trenér. Oznámil to po vyřazení ve čtvrtfinále play off s Třincem. Nástupce hledá.

Zábranský to sdělil hráčům v kabině a poté novinářům bezprostředně poté, co jeho tým prohrál v sérii s třineckými Oceláři 0:4 na zápasy a ukončil sezonu. Svého nástupce na lavičce ale zatím neoznámil. „Něco rozjednáno máme, ale dokud není nic podepsáno, tak to nebudu komentovat. Trénuji šestnáct let v tahu a musím si už odpočinout,“ řekl Zábranský.

Za osobní i klubové priority nyní majitel Komety označil výstavbu nové haly v areálu BVV a zmírnění ekonomických dopadů po koronavirové pandemii. „Věřím, že od nové sezony se do hledišť vrátí diváci a život nejen v hokeji se stabilizuje,“ dodal šéf Komety.



Podle Zábranského je vůbec zázrak, že se sezona vzhledem k epidemické situaci dohrála. „V říjnu jsem to bral jako sen, abychom vůbec došli do této fáze a hráli čtvrtfinále. Byl to z naší strany zázrak,“ dodal první muž klubu.

„Na podzim jsme nemohli vůbec trénovat, po přerušení a obnovení soutěže jsme šli do zápasu v Třinci po dvou trénincích a uhráli jsme tam bod. Celá sezona byla prostě divná, ale to platí pro všechny kluby, nejen pro Kometu,“ doplnil.

Libor Zábranský.

I proto je Zábranský na svůj klub hrdý, že to dotáhl přes předkolo mezi osm nejlepších. „Vítkovice jsme zvládli a otočili sérii z 0:2 na 3:2. Třinec byl ale oproti nim mnohem hokejovější a lepší,“ ocenil Oceláře.



Zábranský i přes vypadnutí viděl na týmu pozitiva. „Skvěle se prezentovali naši mladí, jak Král, tak Svozil, ten bude na draftu NHL hodně vysoko,“ pochválil nadějného zadáka.

Celou sezonu podle jeho slov odtáhla první útočná řada Mueller, Holík, Zaťovič. Bez ní by Kometa nebyla ani mezi osmi. „Mueller byl neunavitelný, připomínal mi v tomto Erata a Plekance, tak jsou na to asi zvyklí v Americe. Máme první útok podepsaný na další roky, ale kdyby někdo chtěl jít jinam, tak s tím nic nenaděláte,“ prohlásil Zábranský.

Žádné oslavy ani společné sezení s hráči nejsou v plánu. „Kluci šli domů, ani na to pivo nemohou zajít. Mluvil jsem se Zaťou, týden si odpočineme a pak se potkáme a budeme se bavit, co dál,“ řekl Zábranský.

Brněnský klub převzal bývalý obránce v roce 2004 a vytkl si tři cíle. „Napřed jsem chtěl klub oddlužit, pak přivést k mistrovskému titulu a postavit mu novou halu. První dva cíle jsem si splnil, teď stojím před třetím,“ nastínil Zábranský.