Play-off plné překvapení. Boje o Stanley Cup opustilo několik favoritů, trápí se i Pastrňák

Toronto/Edmonton Už se z toho pomalu stává tradice. Hokejisté Toronta každoročně vstupují do play-off s velkými ambicemi, ale jejich naděje zhasínají velice brzy. Maple Leafs naposledy dosáhli na Stanleyův pohár v roce 1967. Už tak dlouhé čekání se protáhne ještě minimálně o rok.

Šance celku z hokejové bašty tentokráte neztroskotaly na neoblíbeném Bostonu, který vyřadil Toronto v předchozích dvou ročnících, ale na Columbusu. Hvězdní Matthews, Marner či Tavares si s urputnou defenzivou soupeře nevěděli rady. Často podceňování Blue Jackets zvládli rozhodující páté utkání v předkole play off poměrem 3:0 a postoupili mezi nejlepší šestnáctku.



„Před sezonou jsme byli trochu nervózní. Opustila nás řada opor, přišli jsme o brankářskou jedničku. Kluci se ale nenechali rozhodit, spojili se a našli cestu k úspěchu,“ pochvaloval si trenér John Tortorella, jehož svěřenci vyzvou ve čtvrtfinále Východní konference Tampu. Loňská série mezi těmito dvěma týmy nabídla překvapivou dominanci Columbusu, který suverénního vítěze základní části spláchl ve čtyřech zápasech.



Končí McDavid i Crosby

Program zápasů prvního kola play-off NHL Úterý 21:00 – Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 23:30 – Dallas Stars - Calgary Flames Středa 2:00 – Boston Bruins - Carolina Hurricanes 4:30 – Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 21:00 – Washington Capitals - New York Islanders 23:30 – Colorado Avalanche - Arizona Coyotes Čtvrtek 2:00 – Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 4:30 – St. Louis Blues - Vancouver Canucks

Pokud lze další selhání Toronta nazvat překvapením, postup Montrealu přes Pittsburgh představuje prvotřídní senzaci. Další zástupce ze země javorového listu prošel do play off z posledního čtyřiadvacátého místa. Experti jim předpovídali brzkou dovolenou, jenže Canadiens se vzepřeli papírovým předpokladům a potvrdili, že po čtyřměsíční pauze obnovená NHL může být velice nepředvídatelnou záležitostí.

„Všichni tvrdili, že nemáme šanci, že Pittsburgh disponuje většími zkušenostmi a snadno nás vyřadí. Teď je celkem zábavné si na to vzpomenout,“ rýpl si do pochybovačů kapitán Montrealu Shea Weber. On i jeho kolegové se ve všech zápasech mohli opřít o famózně chytajícího Careyho Price, který vyšponoval úspěšnost zákroků až téměř k 95 procentům.

Sidney Crosby se letos čtvrtého Stanley Cupu nedočká, chuť si musel nechat zajít také Connor McDavid. Kanadský centr byl sice s devíti body nejproduktivnějším hráčem předkola NHL, ale porážce s Chicagem stejně nezabránil. V dresu Blackhawks na sebe opět upozornil Dominik Kubalík. „Ani jsem se nedíval na branku. Snažil jsem se mířit nahoru a vystřelit tak rychle, jak to jen šlo,“ okomentoval rozhodující trefu celé série český útočník.



Bostonu se nedaří

Zatímco Kubalík, jeden z trojice nominovaných na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka sezony, se prezentuje ve skvělé formě, David Pastrňák se trápí. Jeho Boston si díky prvnímu místu po základní části zajistil účast v osmifinále automaticky, ale v Torontu všechny tři duely prohrál. Bruins se zmohli jen na čtyři branky, česká hvězda vyšla bodově naprázdno.

David Pastrňák se po restartu NHL zatím hledá.

Boston byl do pavouka Východní konference nasazen ze čtvrté příčky, trenér Bruce Cassidy ale našel na nedělní prohře s Washingtonem 1:2 i pozitiva: „Přes nepříznivý stav jsme se nevzdali. Směrem do útoku jsme byli daleko nebezpečnější než v předchozích utkáních, stále ale musíme zapracovat na přesilovkách.“



Jeho svěřenci musí rychle nalézt ztracenou formu. V prvním kole vyřazovací fáze sezony je totiž čeká rozjetá Carolina, v jejíž brance září Petr Mrázek. „Máme hodně natrénováno. Hokej je jiný než za normálních okolností a vyhrát může úplně kdokoliv. Věřím, že je v našich silách zaskočit i favority,“ nechal se slyšet gólman Hurricanes.



Play off NHL se od úterka obléká do starého kabátu. K jistotě postupu do další fáze jsou potřeba čtyři vítězství, série se tedy klidně mohou natáhnout na sedm zápasů. Šance, že se Stanleyův pohár po roční odmlce opět podívá do našich končin, je stále poměrně velká. Ve hře zůstává dvacet Čechů, kteří jsou rozprostřeni do deseti týmů. Bude se některý z nich na přelomu září a října radovat?