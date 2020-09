Poslední rozloučení veřejnosti s Říhou. Zemřel moc brzo, odešlo tolik elánu, zaznělo

Pardubice Veřejnost měla ve středu poslední možnost dát sbohem zesnulému Miloši Říhovi. Bývalý reprezentační trenér zemřel minulé úterý ve věku 61 let. Rozloučit se s ním dorazili do pardubického krematoria Filip Pešán, Robert Reichel, Tomáš Rolinek a mnozí další.

Někteří oblékli černou, jiní dorazili v pardubickém dresu, aby připomněli doby, kdy Miloš Říha Dynamo vedl. Snad každý ale přinesl květinu a s charismatickým trenérem se v myšlenkách ještě jednou rozloučil.

I šéftrenér českého hokeje a Říhův nástupce u národního týmu Filip Pešán.

„Škoda, že nás opustil, pro český hokej je to velká rána. V poslední době jsme často debatovali, sblížili jsme se. On mě chtěl podporovat. I přes mediální přestřelky ohledně střídání na lavičce reprezentace, které ho určitě netěšily, jsme zůstali v přátelském vztahu,“ řekl.



„Odešel moc brzo,“ smutnil Říhův asistent u národního týmu Robert Reichel, na místě byl i jeho bývalý kolega a nynější kouč reprezentační dvacítky Karel Mlejnek.



„Těžko se to přijímá,“ klopil oči sportovní ředitel pardubického Dynama Dušan Salfický. „Odešlo s ním spoustu elánu, tolik emocí... Nikdo si nepřipouštěl, že je to s ním tak vážné. Chceme vytvořit do sezony pietní místo u stadionu, aby mohli lidé i potom uctít jeho památku.“



Většina pardubických hokejistů se pietní akce zúčastnil nemohla kvůli večernímu pohárovému utkání v Třinci, nechyběli však kamarádi Tomáš Rolinek či Petr Sýkora.



„Tohle loučení mě obrovsky zasáhlo,“ svěřil se Rolinek. „Nikdo to nečekal a pro mě to je strašně smutný. Moc rád jsem pod ním hrál a i když mě později už netrénoval, vždycky jsme si měli co říct. Byl bezvadnej.“



Říha žil na Slovensku a nejprve byl hospitalizován v Rooseveltově nemocnici v Banské Bystrici. Následně byl převezen do Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde také zemřel.

Českou hokejovou reprezentaci dovedl v roce 2019 na mistrovství světa v Bratislavě ke čtvrtému místu. Letošní šampionát, kde se měl Říha s národním týmem rozloučit, zrušila pandemie koronaviru.

Trenérskou kariéru odstartoval Říha starší v Hodoníně, úspěchy zažil na střídačce Pardubic, s nimiž se v letech 2003 a 2007 dostal do finále extraligy.



Ligového prvenství se však dočkal na Slovensku, kde se Slovanem Bratislava ovládl tamní soutěž v letech 2002 a 2005. Renomé si rázný kouč vydobyl i v Rusku – nejdéle vedl moskevský Spartak, jako hlavní trenér působil i v prestižním Petrohradu. V sezoně 2010/11 byl Říha vyhlášen trenérem roku KHL.

Jako hráč získal Miloš Říha československý ligový titul s Vítkovicemi v roce 1981. Oblékal také dres Jihlavy, Zlína nebo Vítkovic.