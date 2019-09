PŘEHLED: Největší jména extraligy na prahu nové sezony. Jágrův start je nejistý, Plekance motivuje titul

Praha Hokejová extraliga startuje dnešním zápasem Sparty, která na svém ledě vyzve Plzeň. V dresu domácích nastoupí poprvé k soutěžnímu utkání po neočekávaném přestupu Vladimír Růžička mladší. Jaké další osobnosti budou dělat hokejovou radost fanouškům? Server Lidovky.cz vybral pět nejzajímavějších.

Za národní tým si zahrál na olympiádě, zúčastnil se i čtyř světových šampionátů. Do toho si odkroutil necelých sedm sezon v Kontinentální lize. Ve 32 letech se hokejový obránce Jan Kolář rozhodl pro návrat do Pardubic, které bývaly v posledních letech otloukánkem extraligy. „Změnili se lidé v klubu i kabina. Ale pořád to jsou Pardubice,“ připouští reprezentační bek srdeční záležitost. Zkušený obránce by měl výrazně pomoct Pardubicím k pevnější defenzivě, dobrá práce směrem dozadu ho zdobí celou kariéru.