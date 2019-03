Řádění plzeňských fanoušků. Trefili pivem hráče soupeře i sudího a klub čeká tvrdá pokuta

Zloba, sprosté skandování a hromada předmětů na ledě. Hokejovou Plzeň zase trápí řádění jejích fanoušků, kteří v nedělním extraligovém utkání proti Třinci (1:2) trefili zavřenou PET lahví rozhodčího do břicha a plnou plechovkou hostujícího obránce Guntise Galvinše do zad.

Rozhořčení plzeňských fandů vykulminovalo na konci druhé třetiny, kdy sudí poslali domácí tým do tří.



V oficiální zápise o utkání stojí: „V čase 36:28 byl zasažen hlavní rozhodčí Jan Hribik zavřenou PET lahví do oblasti břicha a musel být ošetřen lékařem domácího týmu.

Hra byla přerušena na pět minut. Ve stejném čase byla předměty zasypána hráčská lavice hostujícího týmu. Mezi vhozenými předměty byla i jedna zavřená plechovka, která zasáhla hráče 58 do oblasti zad.“

To je pro Plzeň velký problém, jelikož ji disciplinární komise v souvislosti s prohřešky fanoušků řešila už několikrát.

„Disciplinární řád hovoří o prohřešcích za poslední dva roky, vztahuje se to na hráče i na kluby,“ říká šéf extraligy Josef Řezníček a dodává, že v rozhodování o výši a rozsahu trestu bude hrát velkou roli právě recidiva.

O všem v nejbližších dnech rozhodne šéf disciplinárky Viktor Ujčík, který má na stole nejen zápis z utkání, ale také „svědectví rozhodčích ohledně dalších prohřešků,“ říká Řezníček.

„To, že padaly na led další lahve a odpadky, může být považováno také za další prohřešek. Jsou tam další záležitosti, které teď nebudu specifikovat, ale budou součástí rozhodnutí. Celkově případ dosáhl poměrně vysokého stupně závažnosti.“

Co Plzni hrozí? Vysoká finanční pokuta, uzavření některého sektoru či přímo celé tribuny, a dokonce odehrání jednoho či více zápasů bez přítomnosti diváků.

I proto plzeňský boss Martin Straka v oficiálním vyjádření uvedl:

„Svých fanoušků si velice vážíme a považujeme je za jeden ze stavebních kamenů ledního hokeje v Plzni, ale excesy podobného rázu nehodláme tolerovat a budeme proti nim bojovat. Ve spolupráci s pořadatelskou službou nabízíme policii maximální součinnost.“

Plzeň má ostudu, na druhou stranu je těžké chování fanoušků ovlivnit. Proto se kluby společně dohodly, že od příští sezony budou mít společný návštěvní řád. Dosud si ho každý sepisoval podle svého.

„Někde je benevolentnější, jinde vypjaté situace řeší velice razantně a nemají tam žádné podobné problémy,“ říká Řezníček.

Jisté je, že od nové sezony budou kluby muset mít povinně na stadionech kamerový systém a předávat informace o výtržnících. Podle Řezníčka však už nyní kluby mohou vandaly potrestat například zákazem vstupu na stadion.

„Výchova je na klubech, měli jsme na to několik schůzek i valnou hromadu, kde klubům radil zástupce policie a ministerstva vnitra. Nevhodné skandování, házení předmětů na led, pyrotechnika, to všechno je podchyceno zákonem. Je potřeba to jenom promítnout do návštěvních řádů. Když máte v hale koncert, tak se vše řídí podle řádu promotéra, který vás může vyvést,“ připodobňuje Řezníček.