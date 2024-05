Červenka na ledě nechává vše. Hráče na nájezdy schováme, říká Rulík

„Bojovný a těžký zápas. Snažili jsme se eliminovat jejich přesilovky, bohužel hned na začátku jsme vyhodili puk a oni dostali šanci. Hned nás podržel brankář Lukáš Dostál,“ začal Rulík.

A dál?

V druhé přesilovce to sehráli výborně, gólman v ten moment puk neviděl, takže uhnul. Trefil to přesně do růžku, to nikomu vyčítat nemůžeme.

Závěr byl ale pěkný.

Ukázal charakter týmu. Šli jsme na doraz. Proměnit dvakrát hru bez brankáře s takhle těžkým soupeřem není běžné, tým si toho nesmírně cení. Bohužel, když jsem si myslel, že bychom to mohli převrátit na naši stranu, došlo v naší vlastní přesilovce k situaci... Nechali jsme tam puk, Kanaďané jeli do úniku a od brusle Davida Špačka se to odrazilo k Davidu Pastrňákovi. Tomu to sjelo z hokejky.

Kanadě úniky vycházely.

Věděli jsme, že v nich jsou silní. Dali nám z přečíslení dvě branky, ale z hlediska kvality a úrovně jsme sehráli nejtěžší zápas na šampionátu. Směrem ke čtvrtfinále to bylo skvělé utkání.

Co říkáte na bostonské duo Pastrňák a Zacha?

Je třeba vidět, že odehráli sedmizápasovou sérii s Torontem a šestizápasovou s Floridou. Přicestovali a s minimálním tréninkem i odpočinkem nastoupili do ostrého zápasu. Není to pro ně jednoduché, přelet pro organismus sehrává roli. Oba odehráli dobré utkání, stejně jako ostatní tam nechali všechno.

David Pastrňák v utkání proti Kanadě.

Roste týmu sebevědomí?

Nevím, myslím, že jsme měli sebevědomí celou dobu. Bodovali jsme. A když už jsme prohráli, tak v prodloužení, ne v základní hrací době. Všichni věříme, že kluci, kteří nás doplnili, se do týmu začlení a budou jeho součástí. Snad nám pomůžou.

Co bude klíčové pro čtvrtfinále?

Nastavení. Abychom nedělali chyby a věřili si. Jít s touhle partou za postupem. Pokud půjdeme na led, budeme trénovat i nájezdy. Máme už připravené hráče, kteří by měli jet, ale určitě je nějak schováme, aby se nepoznalo, o koho jde.

Jak jste spokojený s přeházenými útoky?

Určitý zásah to je, počítali jsme s tím. Měli jsme do prvního útoku dvě varianty, nakonec jsme se rozhodli pro Romana Červenku, protože už s Davidem něco odehráli. Není tu čas na sehrání se. Musí to fungovat hned.

Byla ta souhra vidět?

Neodehráli špatné utkání. I ostatní řady. Myslím, že to tak znát nebylo. My jsme zachovali dvojice a doplnili je o třetího hráče. Až na třetí útok teda.

Nečas se rozehrál, že?

První zápas se obětoval, sedl na první letadlo a hned hrál. Je dobré, že člověk hned hraje, ale bylo to pro něj strašně těžké. Teď se vyspal a hrál daleko lépe. Ostatní hráče taky další den posune ještě víc.

Nejste překvapený, jak rychlé nohy má na turnaji Roman Červenka? Přebruslil i Duboise.

A ten není pomalý. Roman na ledě nechává všechno, stejně jako ostatní hráči. Dosavadní průběh zvládl skvěle.