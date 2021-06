Richter: Je dobře, že si klíčoví hráči odpočinuli. Finy máme načtené, budou nám sedět víc než Američani

Praha HOKEJOVÝ EXPERT LIDOVKY.CZ Derby na závěr první fáze turnaje mezi Českou republikou a Slovenskem mělo daleko jasnější průběh, než se očekávalo. Svěřenci Filipa Pešána skvěle zachytili začátek zápasu, vypracovali si dostatečný náskok a jedno z nejpříjemnějších překvapení mistrovství světa v Rize porazili vysoko 7:3. „Snad budeme ve čtvrtek hrát v 15:15, protože tenhle čas nám očividně sedí,“ doufá mistr světa z roku 1985 Pavel Richter.

Národní tým zakončil základní skupinu A na třetím místě a ve čtvrtfinále vyzve poslední světové šampiony z Finska. „Těžký soupeř, který především výborně bruslí. Ale máme je načtené. Šance vidím 50 na 50. Když neuděláme individuální chyby a půjdeme do toho po hlavě, můžeme uspět,“ prohlásil hokejový expert České televize v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Hráči si zastříleli, před čtvrtfinále si zvedli sebevědomí. Jak jste zápas se Slovenskem viděl vy?

Klukům určitě pomohl rychlý první gól. Řada hráčů sice odpočívala, ale tým se i bez nich nastartoval. Hrál se hodně otevřený, chvílemi až laxní hokej. Divákům se to muselo líbit, 7:3 se Slovenskem je parádní výsledek.

Lidovky.cz: Přišlo mi, že oba týmy už trochu šetří síly na čtvrtfinále. Vnímal jste to stejně?

Ano, bylo to vidět na obou stranách. Pro výsledek byla klíčová první třetina. Když jsme zvýšili na 3:0, bylo prakticky hotovo. Rozhodčí do zápasu moc nevstupovali a výborně nechali hru plynout. Jejich výkon se mi líbil. Slováci si i v závěru zkusili hru bez brankáře, kterou proti USA třeba mohou potřebovat. Na koukání skvělé utkání, které mělo všechno. Snad budeme ve čtvrtek hrát od 15:15, protože tenhle čas nám očividně sedí. (směje se)

Lidovky.cz: Nepostrádal jste u zápasu atmosféru derby? Je třeba možné, že hráči zápas se Slováky už tak prestižně neberou?

Prestiž tam je pořád, ale tentokrát se to tak sešlo, že v už o nic nešlo. Je jedno, jestli ve skupině skončíte na třetím nebo čtvrtém místě. Ve čtvrtfinále je každý soupeř těžký. Ani tolik nezáleží, jestli narazíte na Finy nebo na Američany.

Lidovky.cz: Jak vnímáte rozhodnutí nechat odpočinout hráče z NHL? Mohli si zahrát bez jakéhokoliv tlaku a trochu se naladit na čtvrtfinále.

Naši trenéři vědí, co dějí. Všichni tři jsou zkušení a svá rozhodnutí s hráči určitě konzultují. Nemyslím si, že by Filip Pešán přišel do kabiny a řekl klukům, že nebudou hrát. Podle mě se o tom normálně pobavili a společně se domluvili. Je dobře, že si klíčoví hráči odpočinuli. Přicestovali ze zámoří, bublina v Rize jim taky už musí lézt na nervy. Aspoň načerpali psychické síly a budou připravení na čtvrtfinále.

Lidovky.cz: Řekl si někdo z hráčů, kteří poslední zápasy strávili na tribuně, o místo v sestavě pro čtvrtfinále?

Myslím si, že sestava na čtvrtfinále je daná. Trenéři už podle mě mají jasno ohledně hráčů v poli i brankáře. Roman Will podal skvělý výkon. Ve druhé třetině, kdy jsme trochu vypadli z tempa, dělali hrubky v obraně a hráli lehkovážně, pochytal Slovákům hned několik velkých šancí. Ale stejně si myslím, že bude chytat Šimon Hrubec.

Lidovky.cz: Slovákům derby nevyšlo, ale jinak mají za sebou povedené vystoupení v základní skupině. Mohou překvapit USA?

Slovensko jsem viděl hlavně na začátku turnaje. Odehráli fantastický zápas proti Rusku. Musím říct, že nad jejich výkonem jsem opravdu žasnul. Ve čtvrtfinále proti USA nebudou favoriti, ale mohou uspět. Je zajímavé, jak se celý turnaj vyvíjí. Slováci měli po třech zápasech devět bodů, my jen dva a nakonec jsme v tabulce skončili před nimi.

Lidovky.cz: Pravda, letos je turnaj hodně nevyzpytatelný.

Přesně tak. Vždyť my jsme proti Dánsku také odvraceli vyřazení. Vypadlo Švédsko, což je opravdu velké překvapení. Kanada to má s postupem do čtvrtfinále také nahnuté. Sice se zápas od zápasu zlepšují, ale stejně musí spoléhat na to, že si Němci s Lotyši v posledním zápase nerozdělí body. Pokud ano, oba postupují a Kanada končí. Trochu to svádí k opatrnému zápasu, kde se nikdo nebude moc hnát do útoku.

Lidovky.cz: Jak se vám líbili slovenští mladíci Juraj Slafkovský a Šimon Němec? Především druhý jmenovaný byl hodně vidět?

Souhlasím, strašně mě zaujal. Je neuvěřitelné, co si v takovém věku a ještě z pozice obránce dovolí. Na modré čáře se nebál jít do kličky, byl vidět při přesilovkách, dával přesné přihrávky a měl i nebezpečné střely. Je vidět, že na Slovensku mají pár velkých příslibů pro budoucnost. Slafkovský podal také zajímavý výkon. Když budou takhle pokračovat, vysoká pozice na draftu a kariéra v NHL je nemine.

Lidovky.cz: Ve čtvrtfinále česká národní tým Finsko. Jak to tipujete?

Myslím si, že Finové nám budou sedět víc než Američani. Přijde mi, že hra zámořských týmů nám nesedí. Potkáváme se s nimi jen na mistrovství světa, nejsme na ně zvyklí. Finsko je těžký soupeř, který především výborně bruslí. Ale máme je načtené, oproti Američanům s nimi hrajeme několikrát do roka. Šance vidím 50 na 50. Když neuděláme individuální chyby, které nás stály zápasy s Ruskem a se Švýcarskem, a půjdeme do čtvrtfinále po hlavě, můžeme uspět.