Rozhodčí jsou zkorumpovaní, nadával arbitrům šéf Vítkovic. Trest ho nemine

Vyjádření komise rozhodčích (hokej.cz): „Jakkoliv si Komise rozhodčích uvědomuje, že utkání play off jsou velmi vypjatá a emotivní, nemůže akceptovat nařčení majitele klubu HC Vítkovice Ridera pana Aleše Pavlíka, který bezprostředně po skončení utkání vstoupil do kabiny rozhodčích a obvinil rozhodčí z úmyslného poškození domácího týmu a současně i jednoho z hlavních rozhodčích zápasu Jana Hribika z korupčního jednání. Přestože KR konstatuje, že ve čtvrtém utkání série HC Vítkovice Ridera – HC Oceláři Třinec došlo při vyloučení hráče Vítkovic Patrika Zdráhala za hákování v čase 47:33 k pochybení ze strany hlavního rozhodčího Jana Hribika, zcela zásadně odmítá, že by mohlo dojít k jakémukoliv druhu úmyslného ovlivnění utkání a korupčnímu jednání. Je běžné, že především v rozhodujících zápasech, jako jsou utkání play off, dochází k řadě situací, které z pohledu jednotlivých týmů mohly být vyřešeny rozhodčími jinak. Veškerá utkání této série byla podrobena detailnímu rozboru, stejně i jako utkání play off ostatních týmů. Přesto, že v utkáních došlo k několika oboustranným dílčím pochybením, byla tato utkání řízena zcela v souladu s fair play a výkony rozhodčích neměly v žádném případě vliv na výsledek této série."