‚Tady si už nezapískáte, vy čů*áci!‘ řval na sudí o přestávce šéf Sparty Bříza

PRAHA Hokejisté pražské Sparty se nedokážou dostat z krize. A to ani přesto, že v pátek doma přivítali v tabulce poslední Pardubice. Prohráli totiž doma 1:3 a po čtvrté porážce v řadě trůní na 11. příčce, která by jim po základní části zajistila jen boj o záchranu v play out. Nervy proto ztratil někdejší gólman a současný šéf Sparty Petr Bříza, který sudí přišel o druhé přestávce seřvat.

„Tady si už nezapískáte, vy čů*áci!“ nebral si servírky 54letý Bříza, který čekal na sudí v úzké chodbičce před jejich kabinou při odchodu z ledu a chtěl jim vyčinit za zavřenými dveřmi.



Jenže v tomhle případě někdejší pražský radní tvrdě narazil. Jedním z hlavních sudích byl totiž jeden z nejlepších evropských rozhodčích Antonín Jeřábek, který se před touto sezonou vrátil do extraligy po čtyřletém působení v KHL.

Zkušený arbitr, který pískal třikrát v řadě finále mistrovství světa, se nenechal zastrašit, Břízu do kabiny nepustil a popsal jeho jednání do zápisu o utkání.

Antonín Jeřábek

„Co si myslíte, kosíte nás jak králíky. Víte, že jsme jediný tým, který má negativní bilanci vyloučení?“ měl Bříza řvát na Jeřábka a druhého hlavního sudího zápasu Matěje Sýkoru.



„Při upozornění p. Břízy, že nemůže vstoupit do kabiny rozhodčích, se stupňovala jeho agresivita se slovy: ´Tady už si nezapískáte, vy čůráci´, přičemž stále držel dveře od šatny rozhodčích a odmítal opustit prostor,“ napsali sudí do zápisu.



Předseda představenstva Sparty se k celé situaci vyjádřil na klubových stránkách, kde své jednání vysvětlil a pak se sudím omluvil.

„Sudí se mnou vůbec nechtěli komunikovat a zklidnit situaci, následně jsem nad sebou ztratil kontrolu,“ přiznal Bříza.

„Chci se omluvit za sprosté slovo a poslední větu, která ze mě v afektu vystřelila. Je to z mých úst neakceptovatelné. Nic to však nemění na našem názoru, že jsme s verdikty rozhodčích v prostředí O2 areny dlouhodobě hrubě nespokojení,“ dodal.

Přitom právě šéf Sparty, která doma ztratila body pošesté za sebou, před čtyřmi roky jako jeden z členů výkonného výboru ČSLH volal po tom, aby zmizely vulgarity z hokejových stadionů.

„Pokud opravdu chceme, aby na hokej chodily celé rodiny s dětmi (...) je potřeba se razantně vyhranit proti trendu, který by za chvíli z play off udělal souboj primitivních vášní a davových vulgarit celých stadionů,“ uvedl Bříza na konci sezony 2013/14.

Až příště dlouholetého reprezentačního gólmana napadne znovu zajít za rozhodčími do kabiny, měl by se zhluboka nadechnout a vzpomenout si na svá mravokárná slova.