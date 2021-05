Růžička: Ono nezáleží, jestli je to 6:1 nebo 8:1. Proti Britům byla vidět na ledě pohoda, to je nejdůležitější

Praha HOKEJOVÝ EXPERT LIDOVKY.CZ Čeští hokejisté mají za sebou první klidné, bezproblémové utkání na světovém šampionátu v Rize. Proti jasnému outsiderovi z Velké Británie si s chutí zastříleli, na vítězství 6:1 se čtyřmi brankami podíleli obránci. „Výborně se zapojovali do ofenzivy, čímž dělali soupeři velké problémy,“ chválil v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý trenér národního týmu Vladimír Růžička.

Lidovky.cz: Do branky se postavil Roman Will, pro kterého to musel být těžký zápas. Hrálo se hlavně před brankou soupeře, ale také Britové několikrát zahrozili.

Je dobře, že si Šimon Hrubec mohl odpočinout. V první třetině jsme Brity jasně přehrávali, ale dovolili jsme jim tři nebezpečné šance, se kterými si Will poradil. Několika složitějšími zákroky se nastartoval a předvedl výborný výkon.

Lidovky.cz: Čeští hokejisté od úvodních minut určovali tempo. Asi se shodneme, že mohli vyhrát i větším rozdílem, že?

Ano, ale ono nezáleží, jestli je to 6:1 nebo 8:1. Na hráčích byla vidět pohoda, což je nejdůležitější. Podali soustředěný a kvalitní výkon. Britové nevěděli kam dřív skočit. Bylo znát, že naši kluci jsou daleko šikovnější, velmi dobře se drželi na puku a měnili pozice.

Lidovky.cz: Do vývoje utkání výrazně promluvili obránci, kteří se postarali o čtyři branky ze šesti.

Výborně se zapojovali do ofenzivy, čímž dělali Britům velké problémy. Určitě je dobře, že se prosazují i hráči, od kterých se to třeba tolik nečeká. Na mistrovství světa se hraje hodně zápasů a žádný tým se nemůže spoléhat jen na dva nebo tři střelce.

Lidovky.cz: Jak takový zápas vnímají hráči? Je pro ně těžké soupeře, o kterém ví, že je výrazně slabší, nepodcenit?

Je to neznámý soupeř, proti kterému nehrajeme tak často. Mistrovství světa nabízí i takové zápasy, ale kluci to zvládli. Přistoupili k němu velice zodpovědně a soupeře určitě nepodcenili. Mohli si vyzkoušet různé věci a nabrat sebevědomí. Podle mě je to i bavilo, ale hlavní je, že splnili povinnost a získali tři body.

Lidovky.cz: Skvělý obrat se Švédskem, jasná výhra nad Brity. Je teď národní tým v ideálním psychickém rozpoložení pro závěr skupiny?Myslím si, že ano, ale těžko něco předvídat. Dánsko a Slovensko jsou hodně nevyzpytatelné týmy. Popravdě moc nevím, co od nich očekávat. Třeba Slováci začali turnaj velice dobře, ale utkání se Švýcarskem bylo od nich hodně špatné. Půjde o derby, které je vždycky vyhecované a stát se může cokoliv. Věřím, že to zvládneme.