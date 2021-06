SOUHRN: Lotyši smutní, dál jdou místo nich Němci. Češi budou hrát s Finskem ve čtvrtek večer

RIGA/PRAHA O čtvrtfinálových duelech hokejového mistrovství světa je po úterním programu jasno. Češi se ve čtvrtek utkají s Finskem od 19:15, Slováci se Spojenými státy od 15:15, Rusko vyzve v 19:15 Kanadu a Němce čeká Švýcarsko v 15:15.

Česko postoupilo do play off ze třetího místa, rozhodla o tom výhra nad Slováky 7:3, která východní sousedy odsoudila ke čtvrté pozici v tabulce skupiny A.

Tu po šesti výhrách a závěrečném vítězství nad Běloruskem 6:0 ovládlo Rusko, druhé tedy skončilo Švýcarsko.

Ve skupině B byla situace mnohem zamotanější. Spojené státy o svém prvenství v „béčkové“ tabulce rozhodly také v úterý díky výhře nad Itálií 4:2. Američané tak o bod přeskočili Finy, kteří dopoledne sehráli vyrovnanou bitvu s Kanadou. Seveřané porazili zámořský tým po nájezdech 3:2.

Právě tahle prohra se Kanaďanům mohla stát osudnou, protože musela až do večera čekat, jak dopadne bitva mezi Lotyšskem a Německem. Kdyby totiž souboj těchto týmů došel až do prodloužení, bez ohledu na konečný výsledek by se Kanada poprvé v historii pakovala z mistrovství světa bez postupu do play off a dál by šli jak Lotyši, tak Němci.



Kanaďané tak nutně potřebovali, aby se zápas rozhodl už v základní hrací době. A to se také nakonec stalo, Němci vyhráli 2:1, uzmuli ve skupině B třetí místo a Kanadě zajistili čtvrtou příčku. Na domácím šampionátu tak končí Lotyši, chyběl jim bod.

Konečná tabulka skupiny A: 1. Rusko 7 5 1 0 1 28:10 17 2. Švýcarsko 7 5 0 0 2 27:17 15 3. ČESKO 7 3 2 0 2 27:18 13 4. Slovensko 7 4 0 0 3 17:22 12 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. V. Británie 7 1 0 1 5 13:31 4 8. Bělorusko 7 1 0 1 5 10:29 4

Konečná tabulka skupiny B: 1. USA 7 6 0 0 1 21:8 18 2. Finsko 7 4 2 1 0 19:10 17 3. Německo 7 4 0 0 3 22:14 12 4. Kanada 7 3 0 1 3 19:18 10 5. Kazachstán 7 2 2 0 3 22:18 10 6. Lotyšsko 7 2 0 3 2 15:16 9 7. Norsko 7 2 1 0 4 17:21 8 8. Itálie 7 0 0 0 7 11:41 0

Čtvrtfinálový program ve čtvrtek:

15:15 Švýcarsko - Německo (Olympic Sports Centre),

USA - Slovensko (Arena Riga),

19:15 Rusko - Kanada (Olympic Sports Centre),

Finsko - ČESKO (Arena Riga).