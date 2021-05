SOUHRN: Zatím historický turnaj. Po dvou kolech čekají na body také Švédi, Kanaďani, Finy zostudili Kazaši

PRAHA UVNITŘ VIDEO Hokejový světový šampionát v Lotyšsku má za sebou úvodní dvě kola a také nedělní program byl bohatý na hodně zajímavé výsledky. A také překvapivé.

Pět týmů ze šestnácti zatím na mistrovství světa v Rize čeká na bodový zisk. Tři z nich byste jistě nečekali – vedle Čechů mají zatím nulu na svém kontě také Švédové a Kanaďané.

Severská velmoc přitom nezačala turnaj s papírově silnými soupeře, jenže… Po sobotním historickém šoku s Dány (3:4) přišla druhá blamáž, s Bělorusy. Taktéž o první výhře této země – původního spolupořadatele turnaje – nad Švédy rozhodl ve 41. minutě German Něstěrov. „Je to můj první reprezentační gól, takže jsem schoval pul a už se těším, až ho doma dám synovi,“ usmíval se šťastný střelec.

„Většinu zápasu jsme měli puk pod kontrolou, vytvářeli jsme si šance, ale nedokázali jsme dostat puk do branky,“ postěžoval si po duelu útočník poražených Rickard Rakell. Ano, favorit měl převahu, jenže Danny Taylor pochytal všech 32 střel. A hlavně – jeho spoluhráči čistili přebrankový prostor, vyjma břevna v polovině prostřední části si pak Švédové nevypracovali vlastně žádnou vážnější šanci na vyrovnání.



Bělorusové tak tímto triumfem navázali na dosud svoji jedinou výhru ve vzájemných zápasech, legendární čtvrtfinálový duel z olympijských her 2002, kdy o jejich výhře rozhodl kiks slavného brankáře Tommyho Sala.

V souběžně hraném souboji druhé skupiny mezi Finskem a Kazachstánem působili hráči severského celku jakoby zmraženým dojmem. Obhájce titulu z posledního světového šampionátu sice od 34. minuty vedl zásluhou Antona Lundella, jenže Kazaši o dvě a půl minuty později vyrovnali z přesilovky zásluhou Kirilla Panjukova.

„Cítíme se skvěle, oba dosavadní zápasy byly těžké a náš gólman opět podal úžasný výkon. Budeme ho potřebovat i v dalších utkáních, ale držíme se svého herního plánu a díky tomu jsme dnes uspěli,“ řekl po duelu naturalizovaný kanadský útočník vítězů Curtis Valk.



Ten byl v samostatných nájezdech jedním ze tří úspěšných kazašských exekutorů, z řad finských šikulů si ale na hrdinu zápasu – Nikitu Bojarkina – přišel jen Oliwer Kaski. Nejlepší hráč utkání lapil celkem 50 střel soupeře a Kazaši tak mohou dál plnit smělý cíl, se kterým coby nováček do šampionátu vstoupili. „Přijeli jsme si pro zlato,“ vyhlásil – lehce v nadsázce – Jesse Blacker. Nebo, že by to myslel vážně?

Pokud vám to ještě nestačilo, pak je tu večerní duel mezi zámořskými velmocemi – Kanadou a Amerikou. V nich mají povětšinou navrch hráči s javorovým listem na prsou, jenže ačkoliv i letos byli pasování za největšího favorita šampiona, zatím je znát na výběru zkušeného Alain Vigneaulta nerozehranost. A také skutečnost, že tým zatím postrádá výraznější osobnost.



NEDĚLNÍ VÝSLEDKY MS V HOKEJI 2021 Skupina A (Olympijské sportovní centrum): Velká Británie - Slovensko 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

(0:1, 1:1, 0:0) Švédsko - Bělorusko 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

(0:0, 0:0, 0:1) Dánsko - Švýcarsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Skupina B (Arena Riga): Norsko - Itálie 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

(1:0, 2:0, 1:1) Kazachstán - Finsko 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

(0:0, 1:1, 0:0 - 0:0) Kanada - USA 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Daleko kompaktněji působící Američané otevřeli skóre v osmé minutě, když se trefil Jason Robertson, aby o svém triumfu rozhodli v prostřední části hned třemi góly. Kanaďané sice v 52. minutě snížili zásluhou Maxima Comtoise, ovšem v závěru podtrhl nejvyšší výhru USA nad rivalem v historii světových šampionátů Matt Tennyson.

Mimochodem, zatímco pro Čechy je letošní start nejhorší za posledních třicet let, Kanaďanům se za 101 historie světových šampionátů (a olympijských her) něco podobného nikdy nestalo. Co nabídne pondělní program?

V něm domácí Lotyši hostí Itálii, Slováci poměří síly ve vždy pikantní bitvě s Rusy, Češi hostí nabuzené, ale možná i trochu unavené Bělorusy a „Javorové listy“ budou bojovat o první body na MS proti zatím velmi silně působícím Němcům, jejichž útočníci (včetně synovce Roberta Reichela – Lukase) ovládají kanadské bodování turnaje.

Holt zatím historický šampionát se vším všudy…

TABULKA SKUPINY A:

1. Rusko 2 2 0 0 0 11:4 6 2. Slovensko 2 2 0 0 0 7:3 6 3. Švýcarsko 2 2 0 0 0 6:2 6 4. Dánsko 2 1 0 0 1 4:4 3 5. Bělorusko 2 1 0 0 1 3:5 3 6. Švédsko 2 0 0 0 2 3:5 0 7. ČESKO 2 0 0 0 2 5:9 0 8. V. Británie 2 0 0 0 2 2:9 0

TABULKA SKUPINY B: