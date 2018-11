Trenér Sparty Krupp smutní po zraněných hokejistech. Hráče výsledky štvou, tvrdí

PRAHA Těžké časy prožívá spolu s týmem na střídačce hokejistů Sparty německý kouč Uwe Krupp. Pražané nebodovali třikrát po sobě, dokonce čtyřikrát v řadě vyšli naprázdno doma a k tomu se ještě rozrůstá jejich marodka. Třiapadesátiletý bývalý obránce bere současnou situaci jako výzvu a ví, že mužstvu nezbývá nic jiného, než se s ní poprat.

„Prožíváme opravdu těžké časy... Každou sezonu máte sérii zápasů, kdy nás vás přijde bída a nedaří se vám v podstatě nic. Na nás to přišlo právě teď. Nepovedené výsledky, do toho máme devět zdravotně indisponovaných hráčů. Pár hráčů nahradíte, ale je těžké jich nahradit tolik a kompenzovat tolik absencí,“ řekl Krupp na středečním setkání s novináři.



„Jako trenér na něčem pracujete a s ohledem na zranění musíte ledacos měnit. Najednou potřebujete hlavně nějak zaplnit mezery, děláte přesuny v týmu, hráči mají odlišné role. Jaký mám plán B? Prostě se musíme semknout a zvládnout to,“ zdůraznil Krupp.

Sám se ocitá v první opravdu složité situaci během angažmá ve Spartě. „Jasně, určitě je to v dané situaci první velká výzva i pro mě. Máte k dispozici jiné hráče, s nimiž musíte pracovat. Každý ví, že věci nejdou naším směrem, ale o to lépe je třeba se připravovat, lépe být nachystaní psychicky. Zvládnout to do té doby, než se zase hráči uzdraví a budeme je mít zpátky v týmu,“ uvedl Krupp.

Mimo hru jsou obránci Jan Piskáček, Jan Košťálek, Tomáš Pavelka, Petr Kalina a útočníci Matěj Beran, Jiří Smejkal, Lukáš Klimek, Jiří Černoch a Robert Říčka. „To máte čtyři ze šestice nejlepších obránců,“ připomněl Krupp. Šanci, že naskočí v nejbližších zápasech, mají z nich jen Piskáček, Košťálek a Beran.

A to ještě Krupp nechává zcela jako samostatnou kapitolu dlouhodobě absentujícího forvarda Daniela Přibyla. „Musí to pro něho být hrozně těžké. Už to sice vypadalo na světlo na konci tunelu, ale objevily se ještě další komplikace a potřebuje ještě mnohem více času, než jsme čekali,“ přiblížil Krupp.

Tlak okolí si nepřipouští. „Hodně lidé sleduje, jak si vedeme, není to snadné. Mluví o Spartě a velkých očekáváních, ale že by tím vytvářeli tlak na Spartu, to pro mě není téma. My dostáváme pod tlak sami sebe, protože chceme něčeho dosáhnout. Je vidět, jak jsou hráči rozladění a štve je to, ale musí to mít pod kontrolou a své emoce zvládnout,“ řekl Krupp.

Tohle vzkázal Uwe Krupp fanouškům po svém nástupu:

„Všechny nás to hrozně štve. Znáte to. Doutnák k roznětce je delší a delší, čím víc jste v pohodě, ale zkracuje se, když se vám nedaří. Pak vás nastartuje cokoliv mnohem rychleji. Je to však dobře, kdyby si z toho hráči dělali srandičky, byl bych naštvaný na ně,“ doplnil Krupp.

Sparta selhává v začátcích zápasů

Sparta bez ohledu na absence potřebuje zlepšit defenzivu. Ve všech pěti posledních duelech inkasovala vždy přinejmenším čtyřikrát, ačkoliv třikrát hrála doma. „To je zcela jasné a naprosto zřejmé - nesmíme dostávat tolik gólů. Není to o gólmanech. Je to o tom, odkud necháme soupeře střílet, jak zvládáme čistit dorážky a o dalších věcech,“ prohlásil Krupp.



Jeho týmu navíc nejdou začátky zápasů, v uplynulých sedmi vystoupeních se z první vstřelené branky radoval vždy soupeř. „Musíme víc střílet, někdy mám problém uvěřit statistice střel, co mi vždy hlásí Franta Ptáček, když to porovnám s děním na ledě. A je to pro mě o to těžší, že týmy, co jsem v minulosti koučoval, měly vždy střelecky navrch nad soupeřem. Občas také v útočném pásmu ztrácíme až příliš snadno puky,“ připomněl Krupp.

Po odchodu Slovince Blaže Gregorce, jemuž chyběl větší prostor na ledě a díky výměně s Vítkovicemi ho nahradil švédský zadák Erik de la Rose, nevyloučil Krupp i další změny. „Sledujeme trh a zvažujeme, kdo by nám případně pomohl, ale není to snadné, nemůžete přivést každého. Máme navíc sami pár dobrých mladých hráčů, kteří jsou pořád ve vývoji,“ řekl Krupp.