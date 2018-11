Německý kouč Sparty ohromil celé Česko. Nyní by měl Krupp trénovat reprezentaci

PRAHA Úspěšný německý trenér Uwe Krupp, který přivedl hokejovou Spartu k aktuálnímu vedení v Tipsport extralize, by měl stejně jako v letech 2005-11 trénovat německou reprezentaci.

Podle serveru bild.de by měl nyní Krupp reprezentaci po odchodu současného kouče národního týmu Marco Sturma do Los Angeles převzít minimálně do MS 2019 na Slovensku a s tím dál trénovat Spartu.



Pražany, kteří v minulé sezoně vypadli v předkole play off, vytáhl Krupp na samotný vrchol tabulky, kde trůní Sparta prakticky po celou sezonu.

Po 18 kolech vedou sparťané s dvoubodovým náskokem na trojici Liberec, Hradec Králové a Vítkovice.

Do Sparty přišel 52letý kouč letos v létě z Eisbärenu Berlín, s nímž v německé lize skončil druhý.



Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu byl v roce 2010 u toho, když Německo na domácím MS senzačně postoupilo do semifinále.



Letos navíc Němci pod vedením další bývalé hvězdy Sturma NHL byli dvě minuty od zisku olympijského zlata.