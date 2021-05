Trénink až do vjezdu roleb. Pešán do přesilovek plánuje nasadit střelecká komanda

Riga (Od našeho zpravodaje) Byl to jejich třetí trénink v Rize a poslední před pátečním vstupem do šampionátu. Trval hodinu a čtvrt, než hráče „rozehnal“ klakson a vjezd roleb. Poprvé jej směl z tribun sledovat i limitovaný počet novinářů.

A co viděli? Třeba i následující složení útočných formací: Vrána, Kovář, Kubalík – Zadina, Zohorna, Chytil – Radil, Hanzl, Sekáč – Lenc, Špaček, Stránský – Flek, A. Musil, Smejkal – Blümel. Obranné dvojice pak byly sestaveny následovně: Hronek, D. Musil – Moravčík, Hájek – Vitásek, Šulák – Šustr, Sklenička – Klok.

„Už se těšíme. Doufám, že jsme připravení. Ta příprava byla dlouhá. Medaile je velký sen, ale teď mě hlavně zajímá, abychom zítra porazili Rusko. Mistrovství světa bude extrémně vyrovnané a z titulu se může radovat kdokoliv,“ řekl po tréninku kouč Filip Pešán.

Ten zatím neprozradil, koho zapíše na soupisku. „Nějaký plán máme,“ uvedl kouč. Tají i to, kdo nastoupí do branky jako jednička. Nicméně očekává se, že to bude Šimon Hrubec.



Trénink začal v Olympijském sportovním centru o půl jedenácté místního času a prvních dvacet minut byli na ledě pouze obránci a brankáři, až následně se připojili také útočníci.

Zhruba po 40 minutách přišel také čas na nácvik přesilovek, které pilovala dvě komanda: Hronek, Vrána, Kubalík, Kovář, Chytil – Šulák, Špaček, Zohorna, Sekáč, Zadina.

„Rusové hrají dobré oslabení, nemyslím si, že bude prostor na nějaké kudrlinky okolo brány. Chceme využít výhody, které nám dala nominace,“ vysvětlil Pešán, proč na přesilovky postavil vyhlášené střelce.



Šampionát zahájí Češi v pátek duelem proti Rusku (15.15). V přípravě se jim dařilo, vyhráli všech devět utkání, to poslední právě proti sborné v Praze 4:0. Pešán pak o týmu prohlásil: „Cítím z něj pokoru, žádné velké manýry.“

Podaří se ukončit devítileté čekání na medaili?