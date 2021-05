Čeští hokejisté zvládli generálku na MS, porazili Rusy 4:0 a vyhráli turnaj

Čeští hokejisté v posledním přípravném zápase před mistrovstvím světa porazili Rusko 4:0 a vyhráli České hry v Praze. V konečném hodnocení seriálu Euro Hockey Tour obsadili druhé místo za sbornou, na čemž dnešní výsledek již nemohl nic změnit.

Svěřenci trenéra Filipa Pešána před večerním odletem na šampionát v Rize vyhráli všech devět zápasů. O první výhře nad Ruskem v sezoně se postarali góly Filip Zadina, Jiří Sekáč, Jakub Flek a Tomáš Zohorna. Brankář Šimon Hrubec udržel poprvé v reprezentaci čisté konto.

Sborná bude příští týden v pátek v Rize prvním soupeřem Čechů na mistrovství.

V domácí sestavě se poprvé v přípravě na MS objevila další posila z NHL útočník New York Rangers Chytil a poprvé nastoupil i Jan Kovář, který převzal kapitánské céčko od Tomáše Zohorny. Posilu ze zámoří nasadili i Rusové, za které nastoupil forvard Columbusu Grigorenko.

Do první výraznější šance se dostali v 9. minutě hosté, po českém zaváhání na útočné modré čáře se dostal do brejku Burdasov, trefil ale jen tyč. V polovině první třetiny se prosadili Češi, když se po samostatné akci prosadil Zadina, jenž střelou přes obránce překvapil debutujícího brankáře sborné Fedotova.

Vedoucí branka český tým povzbudila a byl aktivnější. Fedotov měl mnohem více práce než jeho protějšek Hrubec, druhý gól ale v úvodní dvacetiminutovce neinkasoval. Hned na začátku druhé části ale Burdasov zastavil Sekáče ve velké šanci jen za cenu faulu a český útočník z trestného střílení Fedotova prostřelil.

Sborná následně výrazně přidala a Hrubec si na nedostatek práce nemohl stěžovat. Gólman Omsku, který svůj tým dovedl k triumfu v play off KHL, ale chytal výborně a tým několikrát podržel. Ve 32. minutě domácí udeřili z brejku a po Smejkalově akci zvýšil na 3:0 Flek. Jeho gól musel ještě potvrdit videorozhodčí, neboť karlovarský útočník puk do branky usměrnil bruslí. Trenér Ruska Bragin následně stáhl Fedotova ze hry a do branky se postavil Samonov.

Hned po 54 sekundách třetí třetiny se po pohotové dorážce prosadil Tomáš Zohorna a o první české výhře nad Ruskem v sezoně tak nebylo pochyb. V závěru domácí nevyužili více než minutovou přesilovou hru pět na tři, radost z výhry jim to ale nevzalo.