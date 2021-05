Kapitán Edmontonu Connor McDavid vládl zkrácené sezoně NHL. Teď ho čeká těžší zkouška: boje o Stanley Cup

Jedno superlativum za druhým. Ze všech stran. Stále teprve čtyřiadvacetiletý útočník Edmontonu Oilers Connor McDavid základní část vrcholící sezony NHL, co se týče bodování, jasně ovládl a do vitríny si postaví už třetí Art Ross Trophy své kariéry.

Ano, první vyloženě „koronavirová“ sezona slavné ligy napsala mnoho příběhů, milovníky statistik ale pochopitelně nejvíce ohromilo číslo 97.

„Není pochyb o tom, kdo je nejlepším hráčem ligy. Jediný, kdo mu může konkurovat, je Sidney Crosby,“ pronesl na začátku května pro Edmonton Sun legendární Wayne Gretzky.

Proč zrovna „Sid the Kid“? Protože s podceňovanými Tučňáky z Pittsburghu dokázal vyhrát svoji divizi před rivalem z Washingtonu s Alexem Ovečkinem. Mimochodem, oba kluby získaly v základní části o pět bodů více než Edmonton.

Nejdříve ale dalších pár komplimentů na adresu talentu, který mimo jiné vnímá právě Crosbyho coby svůj vzor. McDavid nasbíral za 56 zápasů těžko uvěřitelných 105 bodů (33+72), o jednadvacet víc než druhý v pořadí týmový parťák Leon Draisatl, což činí průměr 1,88 bodu na zápas. Naposledy si lépe vedl Crosbyho mentor a učitel Mario Lemieux, který v sezoně 1995/96 stihl v 70 duelech 161 bodů (69+72).

McDavid přidal také 21 plusových bodů do kolonky účasti na ledě při vstřelených či obdržených gólech, což je jeho druhá nejlepší bilance za šest dokončených sezon v NHL. Zároveň průběžně zvyšuje bodový průměr na jednu sezonu: 1,07, 1,22, 1,32, 1,49, 1,52 a nyní 1,88.

„Průměr dva body na zápas, nebo 200 bodů za kompletní sezonu? Těžko se to srovnává, myslím, že dnes udělat přes 100 bodů je úchvatné s ohledem na všechny ty technologie, způsob hry. Jsem první, kdo ti řekne, že je to daleko tvrdší sport než za nás,“ zamyslel se nad tímto tématem Gretzky, který stále zatím jako jediný hranici 200 bodů za sezonu překonal, a to dokonce čtyřikrát. Lemieux se v roce 1989 zastavil jediný gól či asistenci před touto metou.

Číslo 99, dle mnohých nejlepší hráč všech dob, zároveň připomíná, že k podobným kouskům je třeba mít ideální parťáky i trenéra. „Connor má Leona (Draisatla) a spolu mohou dělat velké věci. Já ale měl tehdy Coffa (Paula Coffeyho), Messa (Marka Messiera), Andyho (Glenna Andersona), Jariho (Kurriho) a ještě nás vedl Glen Sather. Měl jsem to svým způsobem jednodušší,“ vyzdvihuje šedesátiletý rodák z Brantfordu svého nástupce v lámání rekordů i na pozici lídra Oilers.

Mimochodem, v něčem mu i závidí: „Chtěl bych mít jeho rychlost. Připomíná mi Coffa, toho jsme naháněli při tréninku dokola a stejně nechytili. A to bruslil pozadu.“

V jednom má ale výrazně navrch. A nejde o individuální trofeje, nýbrž o ty týmové. Na mezinárodní scéně ho už sice McDavid překonal: má doma světová zlata od osmnáctek přes dvacítky až k seniorům, na olympijské kvůli absenci hráčů z NHL v Jižní Koreji zatím dosáhnout nemohl. Jenže pro zámořské hráče, fanoušky i novináře jsou měřítkem jen a pouze Stanley Cupy. Až ten zajistil nesmrtelnost třeba ostrostřelci Ovečkinovi. Zatímco Gretzky má čtyři prsteny za celkové triumfy a Crosby tři, McDavid se zatím v play off podíval nejdál do druhé kola, celkově v něm nasbíral v 17 duelech jen 18 bodů.

Když už jsme u těch kritických hledisek, totéž platí i pro probíhající výjimečnou sezonu. Edmonton bojoval jen s kanadskými soupeři, obecně byla jeho divize považována za nejslabší vůbec, McDavid pak má proti všem týmům z ní bodový průměr vysoko nad 1,5 bodu, zatímco například proti St. Louis nasbíral v kariéře za 15 duelů jen 11 bodíků (bod nebo méně na zápas má ještě proti dalším osmi rivalům). A to může být v dalším průběhu vyřazovacích bojů problém. „Věřím, že to zlomí. Víte proč? Ustálil se, je konstantní, já měl třeba šestibodový duel, pak nulu nebo jeden bod. U něj víte, že bude bodovat furt. Vnímá to jako svoji pomoc týmu, žene ho vítězná mentalita, poznáš to z řeči jeho těla. Je to otázka času,“ vzkazuje Gretzky.

Dojde na jeho slova už letos?