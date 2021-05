KUBÁNEK: Vzpomínky na zlaté časy českého hokeje pomalu uhasínají, chtělo by to zažehnout nový plamínek

Sihvonen... Patera ho zastavil a můžeme jít dopředu ve třech. Moravec... David Moravec... Góóól! Vítej, zlatý hattricku. Jsme potřetí za sebou mistry světa! Dneska je to přesně dvacet let, co nám Robert Záruba svým nezaměnitelným způsobem zvěstoval prodloužení nevídané české nadvlády v hokeji.

Před pár dny jsme si připomněli čtvrtstoletí od Vídně 1996 a v příštích dnech můžeme zavzpomínat na nekulatá výročí dalších triumfů, které zmíněná mistrovství ve zlaté éře orámovala.

Taková doba se jeví jako věčnost, takže by se nikdo nedivil, kdyby vzpomínky na šampionát v Německu 2001 zapadaly prachem. Jenže tomu tak alespoň v mém případě rozhodně není. Na jednu stranu je potěšitelné, že fanoušci mají tyto krásné chvíle stále v paměti, ovšem zároveň to upozorňuje na nepříjemný fakt: v následujících letech už nebylo příliš momentů, které by se těmto úspěchům rovnaly, stárnoucí vzpomínky uklidily do zásuvky „minulost“ a zaujaly jejich místo. Ještě že nás zahřály tituly v letech 2005 a 2010. Jejich plamínek živící hokejové nadšení však už pomalu dohořívá, chtělo by to nový žár. A nejlíp rovnou letos.