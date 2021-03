Edmonton táhne superduo. Ustojí McDavid s Draisaitlem nabitý program?

Edmonton Když na začátku února udivili jedenácti body v jednom utkání, hokejový svět je srovnával s Gretzkym a Messierem. Od té doby McDavid a Draistaitl posbírali dalších jednatřicet bodů ve třinácti zápasech. Neuvěřitelné duo táhne Edmonton do play off. Na trnité cestě ho však čeká ještě dvaatřicet překážek.

Kdysi to byl klub s velkým K. Plno trofejí, hvězdní hráči, vysoké výhry… Edmonton Oilers mají stále velké jméno, v NHL už však delší dobu čekají na výraznější úspěch. Po časech hojnosti z 80. let, kdy kanadský tým táhla báječná parta kolem Wayna Gretzkého k jednomu titulu za druhým, se jejich fanoušci už několikátou sezonu upínají ke dvěma novým modlám.



Connor McDavid a Leon Draisaitl, oba excelentní střelci i nahrávači. Řečí čísel z dosavadního průběhu zkrácené sezony: 14 gólů plus 26 asistencí a 10 gólů plus 24 asistencí. Dohromady 74 kanadských bodů během 24 odehraných zápasů. Zkrátka paráda. A to ani nehrají spolu ve stejné lajně.

Čtyřiadvacetiletý kanadský snajpr McDavid, jednička draftu z roku 2015, šéfuje té první. Po boku má nejčastěji Ryana Nugenta-Hopkinse a Jesseho Puljujärviho. Zejména s prvním jmenovaným, svým dlouhodobým spoluhráčem, velmi rád kooperuje. To o rok starší německý tvůrce hry Draisaitl má pod palcem druhou formaci. Na levé křídlo dostal od nové sezony velkého kamaráda a krajana Dominika Kahuna, na pravém má Kailera Yamamota.



Svůj zatím nejlepší zápas této sezony předvedlo hvězdné duo 1. února, když Edmonton rozstřílel Ottawu osmi góly. U šesti z nich asistoval neuvěřitelný Draisaitl. Podobný počin se stal v NHL naposledy roku 1997, tehdy se zaskvěl shodně proti Senátors Eric Lindros v dresu Philadelphia Flyers. „Někdy to prostě jde podle vašich představ. Šest bodů je krásných, paráda, o tom nepochybujte. Každopádně z mého pohledu jsou důležitější dva body pro mužstvo,“ pronesl skromný Němec po snovém představení.

Leon Draisaitl ve spolupráci s Dominikem Kahunem.

V průběhu měsíce pak začal zářit především jeho parťák McDavid. Nejenže byl extrémně nebezpečný v útočné třetině, dokázal také skvěle bránit a zcela jistě tak ukázal svou prozatím nejlepší verzi vůbec.



Před týdnem dokonce McJesus, jak mu mnozí přezdívají podle Ježíše Krista, zaznamenal svůj 500. bod v NHL. „Je to docela milník. Milá maličkost na cestě, která ještě bude dlouhá,“ řekl po výhře 3:2 nad Winnipegem.

Ač se zdá, že kanadský lídr produktivity celé soutěže má na dobré výsledky svého týmu větší vliv, nesmíme opomenout ani tvořivost, kterou oplývá Draisaitl. Ten totiž na rozdíl od McDavida připravuje ve hře pět na pět více šancí svým spoluhráčům, ti je akorát neproměňují tak jako parťáci v prvním útoku.

Connor McDavid slaví branku do sítě Canucks.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ NHL: 1.McDavid(Edmonton)24, 40 (14+26) 2.P. Kane(Chicago)23, 34 (11+23) 3.Draisaitl(Edmonton)24, 34 (10+24) 4.Marner(Toronto)23, 33 (10+23) 5.Matthews(Toronto)20, 31 (18+13) 6.Scheifele(Winnipeg)21,28 (11+17) 7.DeBrincat(Chicago)19, 25 (11+14) 8.J. van Riemsdyk(Philadelphia)18, 25 (10+15) 9.Bäckström(Washington)21, 25 (10+15) 10.Huberdeau(Florida)21, 24 (8+16)

Pokud se však oba sejdou na ledě ve stejný čas, což se stává primárně v přesilové hře, ofenzivní síla Edmontonu se ještě násobí. Což není vidět ani tak na procentuální úspěšnosti využívání, jako na počtu branek. Při hře v početní výhodě skórovali už třiadvacetkrát, což je vůbec nejvíc v celé NHL. Nutno dodat, že na to měli 84 pokusů, což je zhruba o dvacet více než průměrný tým.



Spoléhání týmu na ně jen podtrhuje pasáž z utkání s Calgary ze začátku února. V bitvě o Albertu Edmonton ztrácel proti Flames dvě branky a do konce utkání zbývalo pouhých šest minut. Reakce Oilers? Dvě největší hvězdy už neslezly z ledu. Draisaitl s McDavidem odehráli posledních 5 minut a 48 respektive 54 sekund bez jediného střídání, odpočinuli si leda tak při přerušení či time-outu. „Měli jsme přesilovku, komerční přestávku, time-out… Poslední dvě a půl minuty jsme hráli na puku v útočné třetině, nebralo to tolik energie a však víte, oni dokážou konat,“ vysvětloval po zápase kouč Dave Tippet.

Přes enormní snahu však nepříznivý vývoj už nezvrátili. A tak se nabízí otázka: dokáže tohle superduo spolu se stupňující se zátěží a v nabitém programu opravdu po letech Edmonton dotáhnout k úspěchu? Jen na postup do play off čekají Oilers už tři roky.