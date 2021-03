Tragédie v rodině třineckého kapitána Vrány. Oceláři kvůli ní odložili zápas s Litvínovem

Třinec Duel 50. kola hokejové extraligy mezi domácím Třincem a Litvínovem je na neurčito odložený. Slezský klub potvrdil, že před utkáním došlo k tragickému úmrtí manželky kapitána Petra Vrány.

Na stadion dorazili i třinečtí hráči, kteří nebyli v nominaci na úterní klání. Viditelně otřesení nastoupili do týmového autobusu a společně se zbytkem mužstva odcestovali z areálu.



„Můžeme potvrdit, že jsme asi půl hodiny po poledni obdrželi oznámení o ženě, která se topila ve vodní nádrži Slezská Harta. Byly tam veškeré složky IZS, které velmi intenzivně dělaly vše proto, aby ženu pod hladinou našly. Bohužel se ji nepodařilo nalézt živou. Ženu se podařilo nalézt po hodině až hodině a půl,“ řekla tisková mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Vrána už před utkáním nefiguroval na soupisce pro zápas. Po půl deváté večer v úterý potvrdil na sociálních sítích úmrtí hokejistovy manželky i třinecký klub.



„S obrovským smutkem jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí v rodině Petra Vrány. Nečekaná a tragická událost se odehrála za dosud nevyjasněných okolností. Klub s ohledem na soukromí hráče nebude zveřejňovat žádné další podrobnosti,“ uvedli HC Oceláři Třinec v krátkém prohlášení.

HC Oceláři Třinec @hcocelaricz S obrovským smutkem jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí v rodině Petra Vrány. Nečekaná a tragická událost se odehrála za dosud nevyjasněných okolností. Klub s ohledem na soukromí hráče nebude zveřejňovat žádné další podrobnosti. ➡https://t.co/GAaAHYDuwh https://t.co/AYSgfxI87d oblíbit odpovědět

Jen chvíli po oficiálním zveřejnění smuteční zprávy vyjádřili soustrast třineckému kapitánovi i litvínovští hokejisté, kteří stále zůstávají na místě. Postupně se přidávají i další hokejisté napříč domácí soutěží. A připojilo se také vedení extraligy.

Oba kluby se už těsně před utkáním odmítly jakkoliv k situaci vyjadřovat, sdílnější nebyl ani sportovní ředitel Třince Jan Peterek. Velmi nezvykle se proto oba celky omezily pouze na společné prohlášení.

„HC Oceláři Třinec a HC Verva Litvínov se dohodly na odložení zápasu 50. kola TELH ze závažných důvodů, které nyní klubu nepřísluší zveřejňovat. Společně nyní hledají náhradní termín k dohrání zápasu,“ uvedly kluby.

„Je to tak, hledáme společný termín s tím, že je ve hře odehrání zápasu hned zítra,“ dodala mluvčí třineckého klub Dita Ondrejková. Třinec s Litvínovem jsou nyní i navzdory této tragédii v časové tísni, co se týče sehrání odloženého zápasu.



„Jsou to osobní záležitosti a nechci se k tomu vyjadřovat. Dohodli jsme se s klubem, dokud se to nevyjasní. Čeká se do večera na tiskové prohlášení a poté se rozhodne, zda se utkání 50. kola odehraje zítra,“ sdělil ředitel extraligy Josef Řezníček během podvečera.



Základní část vrcholí posledními dvěma koly v pátek a v neděli, kdy se navíc všechna utkání hrají ve stejný čas. Třinci a Litvínovu proto zbývají pouze tři dny, v nichž je možné odehrát 50. kolo.



„Pokud se nebude hrát hned ve středu, budou se řešit další varianty jako nesehrání utkání, nebo kontumace. Předpokládám, že kluby jsou si toho vědomé, a proto Litvínov nabídl Třinci, že zůstane ve městě a předložil náhradní středeční termín. Za to si zaslouží ocenit,“ dodal Řezníček.