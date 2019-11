U Patrika došlo k opětovnému porušení životosprávy, už to dál nešlo, hodnotí Bartošákův konec Varaďa

Třinec Třinecký hokejový klub dnes rozvázal s gólmanem Patrikem Bartošákem smlouvu kvůli opakovanému porušování životosprávy. Účastník posledního mistrovství světa přiznal psychické problémy, které řešil alkoholem, a rozhodl se podstoupit léčení. Kariéru přerušil. Trenér Ocelářů Václav Varaďa prozradil, že brankáři, který přišel do týmu jako velká posila, dal nejednu šanci.

„U Patrika došlo k opětovnému hrubému porušení životosprávy a týmových pravidel. Už to takhle dál nešlo, proto jsme se s Patrikem rozloučili a přejeme mu, ať si vyřeší své věci a dá se dohromady, protože pořád je to velmi dobrý brankář, když je nastavený správně. Možná pro něj bude pauza delší, ale je pořád mladý a má to před sebou,“ uvedl Varaďa.

Celá situace ho mrzí o to víc, že se zná s celou Bartošákovou rodinou. „Pochází z Kopřivnice, já pocházím z Kopřivnice. Nejlepší můj kamarád je Radek Bonk, který je taky z Kopřivnice a je to jeho strejda. Znám celou jeho rodinu, moje dcera chodí s jeho sestrou do třídy. Pro mě je to... Už dlouhou dobu nad tím přemýšlím a k nějakému rozuzlení muselo dojít. Jsem rád, že se to nějakým způsobem rozseklo,“ pokračoval.

Přiznal, že celou záležitost několikrát probíral i s Bonkem. „Situací, kterou si prochází Patrik... Musí sám chtít a teď vidíme, že chce a že si chce pomoct,“ řekl Varaďa s tím, že Bartošák nemá v klubu dveře zavřené. „Rozvázali jsme s ním smlouvu, v tuhle chvíli není naším hráčem. Možná že vlastníme jeho práva, ale budeme se teď soustředit na tým, který tady je. Ale fandím mu, ať se dá brzy do kupy a není pro něho pauza dlouhá,“ dodal.

Zleva Richard Jarůšek z Litvínova a brankář Třince Patrik Bartošák.

Třinec i bez Bartošáka udržel podruhé za sebou čisté konto. První extraligovou nulu si připsal Petr Kváča. Varaďa vyvrátil, že by bylo cílem zaměřit se na pomoc gólmanovi. „Naší taktikou bylo získat tři body. Možná až v závěru, proto jsem si vzal time out, aby si hráči odpočinuli a soustředili se na to, aby udrželi nulu pro Petra. Ale taktika byla získat tři body, ne hrát pro gólmana nebo něco takového,“ dodal.

Třinecký klub povolal z prvoligového Frýdku-Místku talentovaného Nicka Malíka, který Ocelářům vychytal na jaře titul v juniorce. Varaďa nicméně prohlásil, že by uvítal spíše posílení ofenzivy než brankářského postu. „Hrajeme co druhý den, nějakých sedm utkání za dvanáct dní. Určitě dostane v těchto zápasech prostor i Nick Malík. A Petr (Kváča) tuto sezonu dokazuje, že si zaslouží šanci. Já bych si spíš přál posílení kádru na pozicích útočníků,“ podotkl.