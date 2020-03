Útočník Zacha asistoval u výhry New Jersey, Francouz neodvrátil porážku Colorada

NEW YORK Útočník Pavel Zacha přispěl k výhře New Jersey nad St. Louis asistencí na poslední branku Joeyho Andersona do prázdné branky na 4:2. Gólman Pavel Francouz se opět dostal do brankoviště Colorada, ale tentokrát se šťastného konce nedočkal. Ve Vancouveru inkasoval pět branek z 24 střel a Avalanche prohráli zápas, v němž se mohli v čele Západní konference dotáhnout právě na Blues, vysoko 3:6.

Devils vstoupili do utkání proti obhájcům Stanley Cupu lépe, když se po necelých devíti minutách hry prosadil Jesper Bratt. Hosté ale za čtyři minuty odpověděli gólem z přesilovky, prosadil se Vince Dunn. Druhá dvacetiminutovka byla v režii domácích, svou vůbec první branku v NHL vstřelil Dakota Mermis, na kterého dvě minuty před sirénou navázal Connor Carrick. V závěrečné části oba celky přidaly ještě po jedné brance.

Pastrňák bodoval, ale Ovečkin se na něj dotáhl. Zibanejad dal za Rangers pět branek Vancouver získal velmi cenné dva body výhrou nad Coloradem a nadále drží postupové pozice do play off. Dařilo se hlavně třetí útočné řadě Canucks: Zack MacEwen dvakrát skóroval, Adam Gaudette přidal stejný počet asistencí a Antoine Roussel vedle gólu zaznamenal dvě nahrávky. Coloradu tak skončila série venkovních vítězství, zastavila se na čísle devět. Do utkání Detroitu s Chicagem nastoupila hned trojice českých hráčů, ale žádnému z nich se nepodařilo bodovat. I tak mohl být šťastnější domácí bek Filip Hronek, jehož Detroit díky brankám Tylera Bertuzziho a Robbiho Fabbriho ze druhé třetiny slavil teprve 16. výhru v sezóně. Winnipeg vstoupil do utkání s Vegas velmi aktivně. Hned po půl minutě hry otevřel skóre dánský útočník Nikolaj Ehlers. Zanedlouho využili domácí také přesilovou hru a v závěru třetiny se ještě stihl prosadit Kyle Connor, jenž tak skóroval v pátém utkání po sobě. Na konečných 4:0 upravil v další přesilovce navrátilec do sestavy Mathieu Perreault. Veledůležité utkání v rámci Pacifické divize čekalo na Calgary a Arizonu. Coyotes by se v případě výhry přiblížili svému soupeři na rozdíl jediného bodu. Do zápasu vkročili velmi dobře, na začátku druhé minuty skóroval Taylor Hall. Domácí ale odpověděli slepenými brankami na přelomu šesté a sedmé minuty, navíc se ve druhé třetině ještě trefil Mikael Backlund. Podíl na všech gólech Flames měl útočník Matthew Tkachuk. Carl Söderberg sice stihl snížit, na vyrovnání se Coyotes již nezmohli. Anaheim doma přetlačil Toronto. Už ve čtvrté minutě se sice prosadil Carter Rowney, nicméně na druhou branku museli diváci v Honda Center čekat 46 minut. Prosadil se Adam Henrique a jelikož za hosty už pouze snižoval William Nylander, mohli domácí slavit zisk dvou bodů.