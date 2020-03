Srovnání s Gretzkym a Messierem? Krásně se to čte, říká Peter Draisaitl, otec lídra bodování NHL

KOŠICE/PRAHA Sám prožil celou hráčskou kariéru v Německu, po jejím skončení se stal úspěšným trenérem. Rodák z Karviné Peter Draisaitl momentálně vede slovenské Košice a pečlivě sleduje tažení Edmontonu v NHL. Právě tam totiž válí jeho syn Leon, německý reprezentant, který dokonce vede kanadské bodování celé soutěže.

„Snažím se dívat na všechny zápasy, když nestíhám přímo v noci, koukám se přes aplikaci hned druhý den,“ prozradil pyšný otec. V rozhovoru pro Lidovky.cz mimo jiné prozradil, kdy mu naposledy dával trenérské rady a jak se dme pýchou, když syna a jeho parťáka Connora McDavida přirovnávají ke slavné dvojici v dresu „Olejářů“ - Waynu Gretzkému a Marku Messierovi.

Lidovky.cz: Váš syn Leon vede bodování v NHL a v útoku září. Co na jeho jízdu říkáte?

Samozřejmě mu fandím. Strašně mu to přeju a těší mě to. Jak znám Leona, tak myslí hlavně na svůj tým a tyhle individuální výsledky mu dojdou až potom. Taky je otázka, jak jeho tým uspěje. Zatím to vypadá dobře, play off by mohli udělat. To je teď jediný cíl, co tam mají.

Lidovky.cz: Vést bodování celé NHL je přeci jen obrovský úspěch. Věříte, že se na špici té tabulky udrží až do konce sezony?

Hrozně bych mu to přál, ale takhle dopředu se nikdy moc nedívám. Já mu hlavně přeju, ať zůstane zdravý.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ NHL (k 3. březnu) 1. Draisaitl (Edmonton) 66 107 (43+64) 2. McDavid (Edmonton) 60 94 (32+62) 3. PASTRŇÁK (Boston) 66 91 (47+44) 4. Panarin (NY Rangers) 64 90 (32+58) 5. MacKinnon (Colorado) 65 86 (33+53) 6. Marchand (Boston) 66 83 (27+56) 7. Kučerov (Tampa Bay) 63 80 (31+49) 8. P. Kane (Chicago) 65 78 (28+50) 9. Matthews (Toronto) 66 77 (45+32) 10. Eichel (Buffalo) 64 77 (35+42)

Lidovky.cz: Může se dokonce stát prvním Němcem, který vyhraje Art Ross Trophy a možná i Hart Trophy. Jak jeho jméno rezonuje v jeho vlasti?

Nějaký rozruch okolo něj v Německu je a jeho jméno se tam samozřejmě probírá. Bohužel tam ale hokej stále nemá takový ohlas jako třeba v Česku. A mrzí mě to nejen kvůli Leonovi, ale obecně.

Lidovky.cz: A co vy sám? Věřil jste, když začínal, že se zvládne takhle prosadit?

Vůbec jsem v takových rovinách nepřemýšlel. Když se rozhodl dát na hokej, snažil jsem se mu především maximálně ve všem pomáhat. Nikdy jsem ale nepřemýšlel nad tím, kdy a kam by se mohl dostat. Kvůli tomu jsme to nedělali.

Lidovky.cz: Sledujete všechny jeho zápasy?

Podle toho jak stíhám. Neviděl jsem úplně všechny, ale mám aplikaci od NHL a odpoledne, když mám čas a práci dodělanou, se podívám. Je to tam bez reklam, takže to během hodinky zpětně zkouknu. Dělám to tak pravidelně, ale všechny zápasy jsem nestihl.

Lidovky.cz: Rozebíráte ještě spolu jeho zápasy třeba po telefonu?

Už vůbec ne. Probírali jsme je, když byl mladý, v nějakých jeho sedmnácti osmnácti letech. Postupně toho ale bylo čím dál tím méně a teď už si řeší všechno sám.

Lidovky.cz: A dával tehdy na vaše rady?

Ano, to zase ano. Pro něj to bylo plus. Když má dítě otce nebo maminku z toho sportu, na který se dá také, je to výhoda. Jste pak schopní mu vysvětlit, jak funguje dynamika a všechny další detaily a maličkosti. Rodiče, kteří ten sport nikdy nedělali, takové věci nemůžou vědět. Tohle dětem určitě pomoct může, ale chtít musí oba. Jestli dítě pomoct nechce, nebo ho to nebaví, či se prosadit nechce, jsou všechny rady o ničem.

Lidovky.cz: Jezdíte za ním i do Ameriky?

Jezdím kdykoliv mám čas. Třeba před dvěma lety, kdy jsem neměl práci, jsem tam byl skoro dva měsíce. Teď už to nejde tak často, protože se naše ligy překrývají (trénuje momentálně HC Košice, pozn.red.), tak není jednoduché se tam dostat.

Lidovky.cz: Váš syn zářil zejména ve dvojici s Connorem McDavidem, než je kouč Edmontonu rozdělil. Co jste na jejich souhru říkal?

Já jsem vždycky vnímal, že si ti dva rozumí. Co jsou schopní vytvořit na ledě je jedna věc, ale jestli to bylo prospěšné pro celý tým, je věc druhá. Když se jako trenér podívám na tým jako celek, docela rád je vidím od sebe. Neměli tolik hráčů, aby je mohli postavit na stranu, takhle to vypadá lépe. Uvidíme, jak to půjde dál. Já si ale myslím, že Leon je a vždycky byl hlavně centr.

Lidovky.cz: Když spolu ještě hráli, přirovnávali je k dvojici Gretzky-Messier. To se asi dobře poslouchá z pozice otce, že?

Jsou to veliká jména, s kterými já jsem vyrůstal. Byli to pro mě idolové. Tehdy ještě nebyly sociální sítě a zpráv z NHL sem zas tolik nepřišlo, ale o těchto slyšel snad každý. Když pak syna s nimi srovnávají, to se poslouchá samozřejmě hodně dobře.

Lidovky.cz Někteří ovšem ještě nedávno spekulovali, jestli za Leonovými úspěchy nestojí jen spolupráce s McDavidem, ale vašemu synovi se daří i bez něj. Jste rád, že jim to dokázal vyvrátit?

Těší mě, že je rozdělili. I když to společně vypadalo velmi dobře a dařilo se jim, je pro Edmonton dobrá zpráva, že nemusí být na ledě spolu a i tak jsou oba schopni bodovat.

Lidovky.cz: Už jsme probrali Leonovu precizní ofenzivu, ale v defenzivě to už tak slavné není. V plusových a minusových bodech je dokonce v červených číslech. Co říkáte na tohle?

Ono to není tak jednoznačné, hokej je hodně komplexní a je potřeba rozumět právě té dynamice. Když je téměř celá ofenziva postavená jen na něm, je pak těžké se soustředit ještě na hru dozadu. Potřebuje se i trochu šetřit, aby měl dost sil na další útočné akce. Také je potřeba brát v potaz, že některé týmy jdou vyloženě po něm, ale na druhou stranu to v NHL potká snad každého hráče, ne jen Leona. Zase bych ale řekl, že když má svoji hůl v ruce, jak se říká, tak hraje velmi zodpovědně do obou stran.

Lidovky.cz: Mluvíte spolu někdy o té obraně?

Když spolu někdy sedíme a kecáme o hokeji, třeba v létě na dovolené nebo doma, tak to z něj občas vypadne a probíráme to. Já už ale dlouhodobě nechci a ani mě nebaví ho nějak posuzovat. Na to tam má vlastní trenéry, kteří mají peněz dost a jsou dobře placení, tak je to na nich.

Lidovky.cz: On Edmonton celkově v obraně docela tápe. Může i to být hlavní příčinou, proč se zatím nedokázal prosadit pořádně v play off?

Oni se za posledních dvanáct let podívali do play off jednou, takže těch příčin tam bude víc. Jejich obrana se ale očividně zlepšuje, když to porovnám s roky předtím. Na farmě teď připravují hodně zajímavé kluky, kteří mohou zazářit. Taková bída už to tedy naštěstí není.

Lidovky.cz: Jaké vidíte šance Edmontonu letos? Kam by se podle vás mohl dostat?

Hlavní je se dostat do play off, tam už je to pak o něčem úplně jiném, atmosféra je hotový chaos. Já jim postup strašně přeju, ale mají před sebou ještě dlouhou cestu.