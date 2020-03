Hokejový šampionát bez diváků? Nechceme hrát zápasy duchů, reaguje na koronavirus prezident IIHF Fasel

Budapešť Do mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku zbývá pouze 67 dnů, kvůli hrozbě koronaviru v Evropě však stále není jasné, jakým způsobem bude odehráno. „Jsme v úzkém kontaktu s organizátory a snažíme se situaci bedlivě analyzovat. Počkáme do 15. března, abychom zjistili, jak tom s koronavirem v Evropě jsme,“ řekl prezidenta Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel.

Podle Reného Fasela se lékařská komise IIHF v současné době schází v Budapešti. Zde se rozhodne, zda budou nejdříve zrušeny všechny mezinárodní turnaje i mistrovství světa hráčů do 18 let. Zatím se tato varianta jeví pravděpodobně.

V současné době neexistuje žádné konkrétní datum, kdy má být vynesený konečný verdikt. Navíc IIHF ve své moci budoucnost mistrovství světa konaného v Curychu a Lausanne nemá, šlo by o politické rozhodnutí založené na lékařských obavách.

Švýcarští diváci.

Jedno je však podle Fasela jasné. „Nechceme hrát mistrovství světa duchů, z mého pohledu tato myšlenka nedává smysl,“ ujistil hokejové fanoušky. Nenastane tak podobná situace jako například během Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě, který začíná tento čtvrtek.



IIHF je připravena na různé varianty. Pokud by se šampionátu odmítly zúčastnit Kanada a USA, tak by pořadatelé letošního šampionátu neutrpěli žádnou výraznější ztrátu. Od roku 2012 se totiž proti tomuto problému pojišťují. Nicméně by to byl vážný zásah do hracího systému. Turnaj už je rozlosovaný, prodávají se i vstupenky. „Všechno to jsou ale scénáře, na které myslíme,“ vysvětloval Fasel.

Rodák z Fribourgu, který je civilním povoláním zubař, působil jako hráč v letech 1960 až 1972 v týmu Fribourg-Gottéron, ale už ve 22 letech se dal na dráhu sudího. Rozhodcoval dalších deset let a v roce 1982 se stal šéfem rozhodčích ve Švýcarsku.

Předloni v listopadu však oznámil, že v roce 2020 během podzimu ve své funkci skončí a na další období s ohledem na svůj věk kandidovat nebude, v hokeji však chce působit nadále. Podle některých spekulací by se mohl postavit do čela Kontinentální hokejové ligy (KHL).