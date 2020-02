Ostrá italská opatření proti koronaviru mě zarážejí, říká šéflékař Českého olympijského výboru

Praha Aktuální koronavirová infekce ochromuje také řadu sportovních událostí. Mnoho z nich již bylo zrušeno, další se přesouvají, ať už místně nebo termínově. V ohrožení jsou také letní olympijské hry, které mají v japonském Tokiu začít 24. července. Podle Dicka Pounda z Mezinárodního olympijského výboru (MOV) budou pořadatelé olympiády vyčkávat s rozhodnutím o jejich konání do závěru května.

Podle šéflékaře Českého olympijského výboru Jiřího Neumanna to však nelze takto předpovědět: „Situace se určitě bude vyvíjet a na tom bude záležet. Spíš je to tak, že v květnu budeme moudřejší.“

Lidovky.cz: Přestože vaší specializací je chirurgie, co říkáte na aktuální situaci šíření nákazy koronavirem?

Dění v Itálii samozřejmě vnesla do sledu událostí zrychlení, kvůli čemuž je to vyhrocené na všech úrovních. Na druhou stranu se nedalo očekávat, že koronavirus bude jen sedět v Číně a přes globalizaci a cestování se nebude šířit.

Lidovky.cz: Ruku v ruce s nárůstem počtu nemocných a šířením infekce se přesouvají i ruší mnohé sportovní akce. Je to znepokojující až alarmující situace?

V Číně bylo už ostatně všechno zrušeno: mistrovství světa v atletice, maraton v Hongkongu, světový pohár v alpském lyžování a jiné. Teď je otázkou, jak se k tomu staví a ještě postaví organizátoři dalších akcí ve světě a v Evropě. Bezpečnost sportovců a lidí obecně je samozřejmě na prvním místě a epidemiologická opatření jsou logická.

Členové lékařského týmu dezinfikují ulice.

Lidovky.cz: Je rušení zápasů nebo jejich přesouvání odpovídající?Mám informace z médií jako každý z nás a musím říct, že je pro mě zarážející, že v Itálii k tomu přistoupili takto radikálně, když Francie a Německo měly dávno předtím nemocné koronavirem a nepřistoupili k takovým opatřením. Je otázkou, jak budeme postupovat u nás, pokud nás koronavirová infekce postihne. Myslím si, že to je otázkou času. Sám však nejsem člověk z oboru epidemiologie, takže to záleží na vyšších instancích.

Lidovky.cz: Co Mezinárodní olympijský výbor dělá pro to, aby se riziko v souvislosti s hrami v Tokiu snížilo? Jaké informace máte třeba z Japonska?

V oficiálním prohlášení z minulého týdne stojí, že hry budou. Přitom ale je samozřejmě naprostou prioritou, aby byly bezpečné. Na druhou stranu nic zásadního a převratného od dikce, kterou se razíme, není. Patří tam doporučení necestovat do centrální části Číny, ložisek nákazy, zvýšení hygieny rukou a podobně. Tato standardní opatření lze nalézt například na stránkách ministerstva zdravotnictví. Situaci bedlivě sledujeme a také čekáme, co nám olympijský výbor řekne.

Lidovky.cz: Obracejí se na Český olympijský výbor sportovci a vedení úseků o aktuální informace? Co jim říkáte a radíte?

Ano, jsme s nimi ve spojení. Ptají se nás, protože mají po světě různé závody a soustředění. Nic jiného, než doporučující stanovisko ministerstva zdravotnictví, hlavního hygienika či ministerstva zahraničí jim však tlumočit nemůžeme.

Lidovky.cz: A třeba za ČOV jim můžete výrazně nedoporučit do nějakých destinací cestovat?

My jim něco nařizovat nemůžeme, vše se odvíjí od doporučení výše jmenovaných státních institucí. Je však pravda, že jsme připravili nějaký materiál, který budeme rozesílat na svazy, kde sportovci a vedoucí najdou všeobecně doporučující informace a kontakty, s nimiž mohou tuto problematiku konzultovat.

Lidovky.cz: MOV zatím oficiálně počítá s tím, že se hry uskuteční. Mohly by se z lékařsko-společenského hlediska za současného stavu opravdu konat?

To mi nepřísluší hodnotit. Pamatujete, jak před čtyřmi lety strašil olympiádu v Riu virus zika, hry proběhly a nakonec to celé vyšumělo. Třeba já sám tam komára ani neviděl. Tím to samozřejmě nechci bagatelizovat. Já osobně se spíš ani tak nebojím koronavirové infekce, jako opatření, která mě mohou postihnout během cestování v rámci mých pracovních aktivit. Třeba že kvůli karanténě budu muset strávit dva týdny na letišti. Což jsou podobné problémy, které teď řeší řada sportovců.

Závěrečný ceremoniál na hrách v Riu.

Lidovky.cz: Těžko tedy teď odhadovat, co by se oproti aktuální situaci, respektive vývoji muselo stát, aby se potvrdilo, že se hry nebudou konat?

Ano. Víte, já jsem 10. ledna podobně médiím odpovídal, jestli je možné, že se zruší třeba halové mistrovství světa, které měla hostit Čína. Tehdy jsem řekl, že si to nedokážu představit, že je to nesmysl, protože to je velká akce. A 21. ledna ho zrušili. Sám jsem nebyl dobrým prorokem. Těch proměnných je opravdu hodně.

Lidovky.cz: Jaký je termín, kdy se musí rozhodnout? Dick Pound mluví o květnu.

Nemyslím si, že zrovna květen by měl být tím rozhodujícím termínem. Situace se určitě bude vyvíjet a na tom bude záležet. Spíš jen už v květnu budeme moudřejší.

Lidovky.cz: Nejde však jen o samotné pořádání her, sportovci se na ni musí nejprve kvalifikovat, splnit limity.

To je pochopitelné. Takže když se budou rušit šampionáty a kvalifikace, bude to řadě sportovců komplikovat nebo znemožňovat se na hry dostat.