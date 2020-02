Sport ochromený koronavirem. V ohrožení je pochod s olympijskou pochodní či zápasy Eura v Itálii

Praha Utkání bez fanoušků či úplně odložené. Italské soutěže se vypořádávají s koronavirem na severu země, ohroženo může být i fotbalové Euro. A co olympiáda?

Komorní atmosféra bez diváků, po utkání se nebude konat tisková konference trenérů Antonia Conteho a Pavla Vrby, tudíž ani média nebudou mít přístup na fotbalové San Siro. Odveta 1. kola play off Evropské ligy mezi Interem Milán a bulharským Ludogorcem Razgrad se dnes uskuteční pouze za přítomnosti kameramanů a technických pracovníků, kteří se podílejí na výrobě televizního přenosu.

A to jich bude ještě omezený počet.

To vše kvůli propuknutí koronaviru na severu Itálie. „Je to nepříjemná situace a musím říct, že máme obavy. Doufám, že všechno bude v pohodě,“ řekl prezident Razgradu Kiril Domušev. Všichni členové mužstva při dosednutí letadla v Miláně vystupovali v rouškách. Italská vláda zakázala sportovní akce v šesti regionech země, mezi nimi je i Milán, Bergamo, Turín či Verona, jejichž týmy hrají nejvyšší fotbalovou soutěž.

V neděli odložil tamní svaz čtyři utkání italské Serie A, zavřené jsou například i školy. O víkendu se odehraje většina duelů bez diváků, nejvíce z nich vyčnívá souboj o první místo mezi Juventusem Turín a Interem Milán. Mezi českými hráči, které virus ovlivňuje přímo v Itálii, je volejbalista Donovan Džavoronok, členové jeho týmu z Monzy jsou totiž dočasně v karanténě. „Jeden z členů realizačního týmu byl na večeři s jedním z možných infikovaných, snažím se ale žít normálně. Nebojím se a nesedím doma, jen se vyhýbám zalidněným místům,“ ujišťuje Džavoronok.

Český volejbalista Donovan Džavoronok (vpravo) nad sítí kraloval.

Na pozoru i čeští fotbalisté

Dosud není jisté, zda koronavirus nepoznamená také letošní fotbalové Euro, které se má konat od půlky června do půlky července. Právě Itálie je totiž jedna ze dvanácti hostitelských zemí. Řím, jenž dosud nebyl nákazou ovlivněn, má uspořádat tři skupinové zápasy včetně toho úvodního a jednoho čtvrtfinále. „Jsme ve fázi čekání. UEFA sleduje jednotlivé pořadatelské země a vedení fotbalu se musí řídit rozkazy z jednotlivých zemí. K úpravám formátu turnaje dojde jen v případě, že se situace výrazně zhorší,“ tvrdí člen výkonného výboru UEFA Michele Uva.

Situaci sledují i zástupci české reprezentace, ta má před Eurem totiž naplánované soustředění na severu Itálie a 4. června přípravný zápas s domácím výběrem v Boloni. Duely základních skupin ale odehrají svěřenci Jaroslava Šilhavého v britských městech Glasgow a Londýn. „Do přípravného kempu a samotného Eura zbývají ještě víc než tři měsíce. V tuto chvíli nelze předjímat, jak bude situace vypadat.

My samozřejmě budeme situaci monitorovat a tým nevystavíme žádnému riziku. Zároveň budeme respektovat případná doporučení a závěry hygienických autorit,“ říká pro LN lékař reprezentace Petr Krejčí starší.

Olympiáda čeká do května

Když Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že je čas se připravit na potenciální pandemii, seznam sportovních akcí ovlivněných virem a jeho dopady začal růst.

Momentka z Velké ceny Číny.

V Číně, která je epicentrem nákazy, se nehraje fotbalová liga, byly zrušeny Velká cena F1 v Šanghaji, mistrovství světa v atletice, závody v alpském lyžování, maraton v Hongkongu či tenisový turnaj. V Jižní Koreji pak padl šampionát v shorttracku a japonští tenisté budou hrát doma Davis Cup bez diváků. Právě Japonsku se dostává stále větší pozornosti vzhledem k pořadatelství letní olympiády v Tokiu, která startuje za 147 dnů.

Organizátoři ale trvají na tom, že přípravy probíhají podle plánu. „Podle toho, co zatím víme, budete všichni v Tokiu. Všechno v této chvíli hovoří pro to, že vše bude jako obvykle,“ ujišťuje člen Mezinárodního olympijského výboru Dick Pound. Minimálně jedno omezení však olympiáda zřejmě mít bude. Pořadatelé vážně zvažují omezení štafety s olympijskou pochodní, jež by měla putovat Japonskem. Oheň bude v antické Olympii slavnostně zažehnut 12. března a na japonské území se štafeta dostane 26. března.



Závazné stanovisko by podle Pounda mělo zaznít na konci května.