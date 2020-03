Koronavirus úterní extraligu nezastaví. O pátečním kole a fotbalovém derby se rozhodne ve středu

Praha Vrcholící bitvy o záchranu v hokejové extralize se budou hrát s diváky. Vedení nejvyšší soutěže o tom rozhodlo navzdory sílícím obavám z šíření koronaviru. Úterní předposlední kolo tedy bude odehráno podle schváleného rozpisu a v běžném režimu s jednotným časem začátku zápasů v 17:30, informoval svaz v tiskové zprávě.

Otázky ohledně účasti diváků na hokejových zápasech vznikly v souvislosti s rozhodnutím, že biatlon v Novém Městě bude bez nich. Aktuální verdikt ohledně úterního kola však neznamená, že se situace nezmění v následujících dnech.

Dotknout by se mohla už pátečního posledního kola a následného předkola i play off. Například ve Švýcarsku se momentálně intenzivně řeší, že by se v nejvyšší hokejové soutěži nehrálo play off a novým mistrem by se stal vítěz základní části.

V Česku jsou podobné úvahy předčasné, vše se bude odvíjet od průběhu šíření nákazy a především od výsledku rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která se sejde ve středu ráno a bude řešit epidemiologickou situaci v republice. Rozhodne se zde mimojiné i o tom, jestli se odehraje fotbalové derby mezi Slavií a Spartou bez diváků.

Vedení extraligy přesto vydalo několik doporučení jednotlivým klubům: v zájmu zdraví hráčů a členů realizačních týmů by se měly řídit pokyny lékařské komise Mezinárodní hokejové federace a v rámci preventivních opatření zajistit dezinfekční prostředky na mytí rukou do kabin a vlastní nesdílené lahve a ručníky.