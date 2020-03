WHO hledá v Česku rychlou posilu pro boj s koronavirem. Zájemci mají na přihlášení jen dva dny

Praha Pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice v pondělí rozeslala naléhavý inzerát, v němž nabízí práci „konzultanta v oblasti krizové komunikace k COVID-19“. Jedná se o místo na částečný úvazek v rozsahu 20 hodin týdně a na tři měsíce.

Zájemci musejí reagovat velmi rychle – šanci na zařazení do výběrového řízení mají pouze ti, kteří stihnou podat přihlášku do středy 4. března do osmi hodin ráno. Vybraný kandidát, od něhož se mimo jiné očekává vzdělání v oblasti komunikace, veřejného zdraví, sociálních věd, mezinárodních studií a podobně, a také zkušenosti s krizovou komunikací, pak musí nastoupit co nejdříve.

Úkolem nového člena týmu WHO v České republice pak bude vypracování nebo přizpůsobení stávajícího Národního akčního plánu pro komunikaci o mimořádných rizicích, komunikace s médii, ministerstvem zdravotnictví, OSN a dalšími partnery.

Podle aktuálních údajů WHO je riziko přenosu koronaviru Covid-19 kdekoliv na světě velmi vysoké. Onemocnění se dále šíří, celosvětově se blíží 90 tisícům případů s tím, že každý den přibývají stovky nových. Nejvíce nemocných, 80 tisíc, je v Číně, ale virus se už rozšířil do zrhuba 58 zemí.