Biatlon v Novém Městě jako riziko koronaviru? Nechceme panikařit, říká hejtman Vysočiny Běhounek

Nové Město na Moravě Příští týden vypukne pro biatlonové fanoušky svátek v Novém Městě na Moravě, kde se má od středy do neděle konat Světový pohár. Jenže nad velkou sportovní akcí, na kterou se chystají desetitisíce diváků, visí strašák koronaviru; na Vysočinu přijede i italská reprezentační výprava s hvězdami Dorotheou Wiererovou či Lisou Vittozziovou a z Apeninského poloostrova zamíří do Česka fandit také stovky jejich krajanů. Zrovna sever Itálie se zařadil do skupiny těch, kde se onemocnění začalo šířit.

Organizátoři Světového poháru v biatlonu zatím trpělivě čekají, jak se k jejich akci postaví Bezpečnostní rada státu, a drží si palce. Do Vysočina Areny si koupily lístky desetitisíce lidí a zrušení či omezení by do rozpočtu mezinárodní akce udělalo hlubokou díru. „Jsou vyšší principy než biatlon. Budeme obezřetní, budeme to sledovat, případně plnit pokyny státní správy, a pokud možno, nebudeme na scénáři nic měnit,“ řekl na včerejší tiskové konferenci Jiří Hamza, šéf biatlonového svazu a organizačního výboru.

Další sportovní obětí je MS ve stolním tenisu. Kvůli koronaviru bylo odloženo o tři měsíce Bezpečnostní rada státu se na svém úterním zasedání biatlonovým pohárem ani jinými akcemi, kde se kumuluje velký počet lidí, nezabývala. Podle vývoje to může a nemusí udělat na pondělní schůzi. Záleží mimo jiné na tom, jak se bude situace v Itálii a dalších evropských státech vyvíjet, jestli se projeví příznaky u Čechů, kteří se vrátili z benátského karnevalu nebo lyžování v Alpách. Předseda krajské asociace a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD), v jehož kraji se Nové Město nachází, míní, že zatím není důvod zbytečně panikařit. „Ani zápasy fotbalové Ligy mistrů za účasti 70 tisíc lidí, za účasti italských fanoušků, rušeny nejsou. Není mi známo žádné opatření, které by rušilo utkání hokejové, fotbalové ligy, případně zákaz koncertů či divadel. Ať neuděláme stejnou chybu jako Italové: spustili paniku, která způsobila vykoupení všeho, a nakonec ten, který virus přinesl, se údajně pohyboval 36 hodin v nemocnici. To je pak těžké,“ uvedl LN Běhounek i přesto, že se v Itálii některé sportovní zápasy a akce již zrušily a dnešní utkání fotbalové Evropské ligy v Miláně se odehraje bez diváků, stejně jako nedělní šlágr italské ligy mezi Juventusem Turín a Interem Milán. Cristiano Ronaldo slaví svůj hattrick do sítě Cagliari. Rušit nebo omezovat biatlonové klání Běhounek považuje za zbytečné, ekonomicky bolavé gesto ve chvíli, kdy jsou otevřené hranice a přes republiku projíždějí nebo se vracejí domů lidí, kteří trávili dovolenou na severu Itálie. „Zastavit každé auto, které jede po dálnici, neumíme,“ dodal.

Stíny koronaviru visící nad světovým pohárem probíral Hamza už i se zástupci Mezinárodní biatlonové unie, jejímž je viceprezidentem, ale jediné, co mohou opravdu dělat, je čekat, jak rozhodne stát – premiér Andrej Babiš (ANO) neuvedl, jestli hromadné akce a speciálně ta na Vysočině přijdou na bezpečnostní radě na přetřes. „Budeme netrpělivě čekat do pondělí na telefonu, ale doufáme, že nám nic nařizovat nebudou,“ uvedl Hamza. Víra, že se nic měnit nebude, je pochopitelná, největší tuzemská sportovní akce této zimy je prakticky vyprodaná, na každý závodní den se počítá s návštěvou až třicet tisíc diváků. Rozpočet akce šplhá k 70 milionům, a kdyby se pohár měl z nařízení státu rušit, žádali by pořadatelé podle Hamzy odškodnění. Sníh poskytly zásobníky Jinak je Vysočina Arena podle pořadatelů na světový pohár připravena. I přes teplou zimu mají pořadatelé tratě hotovy, a to díky sněhu ze zásobníku. „Poprvé je téměř prázdný,“ podotkl šéf organizačního výboru Hamza. Okruhy jsou připraveny od ledna, kdy se na nich konal Světový pohár v běhu na lyžích. Vzhledem k teplu a silnému větru je sníh ale špinavý. „Proto máme nejvíce práce, abychom tratě čistili. Musí se to seškrábat na čistý sníh. Je to hodně ruční práce,“ řekl sekretář organizačního výboru Jan Skřička.