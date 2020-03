Praktikům zajistil roušky tlak na ministra. Bez respirátorů chtěli dokonce zavírat ordinace

Praha Ve městě Wu-chan, kde propukla epidemie koronavirové infekce, je nemocí postiženo 63 procent zdravotníků. Takový údaj, zveřejněný nedávno prestižním časopisem The Journal of the American Medical Association, musí vyděsit i české lékaře.

Zvláště když praktici nemají k dispozici základní ochranné pomůcky a nelze je v současné době zakoupit ani objednat. Někteří se proto už začali bouřit. Server Lidovky.cz mají k dispozici e-mailovou výzvu, kterou si minulý týden přeposílali. Stojí v ní, že by měli zavřít ordinace, pokud jim vláda urychleně nezajistí kvalitní respirátory.

„Všichni nejlépe víme, jaká je situace v našich čekárnách a že ne nemocnice, ale my budeme vždy vystaveni nejvyššímu riziku infekce. Pokud onemocníme, vyřadíme systém. Domnívám se, že jedinou možností, jak tomuto zabránit, je nátlak na ministerstvo, aby všem praktickým lékařům a jejich sestrám zajistili kvalitní respirátory. Možnosti mají. Pokud k tomu urychleně nedospějí sami, měli bychom se domluvit a vyhlásit, že zavřeme ordinace,“ požadovala lékařka Michaela Formánková, autorka výzvy. Navyšujeme kapacity laboratoří, které budou testovat vzorky na koronavirus. Národní referenční laboratoř tak doplní Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnice v Motole. https://t.co/R5ndoknV5V — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 2, 2020 Stejné obavy zazněly i na Kongresu primární péče, který se v pátek a v sobotu konal v Praze. Zúčastnil se ho i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), jenž lékařům slíbil vyhovět. „Děláme maximum pro to, abychom pro praktické lékaře sehnali respirátory a roušky. Jednáme s výrobci a distributory. Jsem domluven se Sdružením praktických lékařů. U nich hrozí první kontakt s koronavirem. Musíme je ochránit,“ napsal serveru Lidovky.cz ministr. Lékaři ovšem upozorňují, že ministr jednal až na základě jejich hrozeb. „Vůbec na začátku nevěděli, která bije. Až pod nátlakem si uvědomili, že praktičtí lékaři jsou lékaři první linie,“ myslí si lékařka Formánková. Vypomohou hmotné rezervy Hýčkejte si horečku a jezte více cibule, radí lidem lékař. Podle něj by veřejnost měla změnit životní styl Ministerstvo nakonec slíbilo rozdat praktikům pomůcky ze svých zásob. „Hovořili jsme o tom na jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou, který řekl, že mají asi deset tisíc respirátorů ve hmotných rezervách a že se zasadí o to, aby byly distribuovány praktickým lékařům, kteří v současné době nemají už ani jeden. Nějaké se spotřebovaly během chřipkové epidemie, a navíc mají jenom jednodenní možnost použití,“ řekla serveru Lidovky.cz lékařka Jana Uhrová, členka předsednictva Sdružení praktických lékařů. Praktiků je něco přes pět tisíc, deset tisíc roušek jim tak vydrží na necelé dva dny. Správa státních hmotných rezerv zároveň dostala od ministerstva pokyn, ať nakoupí dalších 200 tisíc respirátorů. Úřad je kvůli urychlení pořídí v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, tedy že osloví přímo konkrétní výrobce.