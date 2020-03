Zacha díky dvěma gólům hvězdou zápasu, Voráček si připsal dvě přihrávky

New York Útočník Pavel Zacha přispěl v nedělním utkání NHL dvěma góly v přesilových hrách k výhře New Jersey 3:0 v Anaheimu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Předčil ho pouze gólman Cory Schneider, který zneškodnil 34 střel. Jakub Voráček pomohl Philadelphii dvěma přihrávkami k vítězství 5:3 na ledě New Yorku Rangers.

Zacha dal na přelomu první a druhé třetiny úvodní i druhou branku zápasu. Český útočník nejdříve těžil z průniku Jespera Bratta, který mu předložil puk před prázdnou branku. Relativně snadnou práci měl brněnský rodák také u druhé trefy, kdy opět po Brattově pasu zamířil z pravého kruhu do odkryté branky. Zacha má na kontě 30 bodů (8+22) a nadále si vylepšuje kariérní bodové maximum. VIDEO: Voráček řídil v NHL čtyřmi asistencemi výhru Philadeplhie nad Rangers, zářil i Francouz „Funguje mezi nimi chemie a hrají s obrovským sebevědomím. Hodně se mi líbí také jejich touha získat puk a boj o něj v situacích, kdy je to padesát na padesát. Tak se v této lize vytvářejí šance,“ uvedl kouč New Jersey Alain Nasreddine ke spolupráci Zachy s Brattem. „Vždy měl šikovné ruce i instinkt střelce. Jsem šťastný, že mu to teď vychází,“ řekl český útočník o Brattovi, který dosáhl v posledních devíti zápasech bilance 5+4. Zacha vstřelil dvě branky v jednom zápase podruhé v sezoně a počtvrté v kariéře. „Oba jejich góly v přesilovce vznikly z přečíslení. Špatně jsme situaci vyhodnotili, zůstali jsme ve špatných pozicích. To se v této lize neodpouští. Naše hra v oslabení byla problém a taky jsme mohli lépe začít,“ uvedl trenér Anaheimu Dallas Eakins. Třetí gól dal v 54. minutě tečí Nico Hischier a Schneider vychytal nulu téměř po roce. Philadelphia vedla v 22. minutě už 4:0, přičemž druhý gól dal Sean Couturier z dorážky Voráčkovy střely. Druhý bod si kladenský odchovanec připsal v závěru prostřední třetiny, když jeho prudkou přihrávku usměrnil do branky Travis Konecny a zvýšil na 5:1. VIDEO: Kubalík vstřelil svůj premiérový hattrick v NHL, Pastrňák dal vítězný gól „Víme, že máme silný tým a že můžeme porazit kohokoliv,“ řekl Voráček po šesté výhře Philadelphie za sebou. Oba body si připsal v přesilových hrách, ze kterých Flyers udeřili v utkání třikrát. „V poslední době nám fungují až neuvěřitelně dobře. Je to naše velká zbraň. Dáváme z přesilových her důležité góly v klíčových chvílích,“ pochvaloval si trenér Philadelphie Alain Vigneault. Rangers marně dotahovali a prohráli s Flyers podruhé během tří dnů. Voráček si v obou zápasech připsal celkem šest asistencí, vylepšil si bilanci na 52 bodů (12+40) a v produktivitě českých hráčů se posunul na druhé místo před Jakuba Vránu z Washingtonu. Pod všechny branky Rangers se podepsal Mika Zibanejad (2+1) a dvě gólové přihrávky si připsal Arťom Panarin. Ruský útočník tak překonal hranici 90 bodů v sezoně, což se v klubové historii povedlo naposledy Jaromíru Jágrovi (2006/07). Po téměř měsíční odmlce se objevil v brance Rangers Henrik Lundqvist. „Není jednoduché chytat po tak dlouhé době. Zápas jsme ztratili vyloučeními, ale ani já jsem nebyl dobrý,“ řekl Lundqvist, který si připsal 886. start v soutěži a v počtu odchytaných zápasů je v historické tabulce na děleném osmém místě s Tonym Espositem. Alexandr Ovečkin se zasloužil dvěma góly a přihrávkou o výhru Washingtonu 4:3 na ledě Minnesoty. Ruský kanonýr se v tabulce střelců vyrovnal druhému Austonovi Matthewsovi z Toronta. Oba ztrácejí dvě trefy na Davida Pastrňáka, který zatím v sezoně nasázel 47 branek. Francouz vychytal výhru pro Colorado a stal se hvězdou zápasu, skórovali Kaut, Palát či Pastrňák Florida doma prohrála sedmý zápas v řadě, tentokrát nemohla najít recept na brankáře Cama Talbota a Calgary podlehla 0:3. Náhradník Davida Ritticha kryl 38 střel. „Celý rok chytá dobře, věříme mu. Kdykoli naskočí, dá nám šanci na výhru,“ řekl trenér Calgary Geoff Ward. Hokejisté Vegas mohli v neděli vytvořit nový klubový rekord v počtu výher za sebou, ale navzdory střelecké převaze 43:17 prohráli doma s Los Angeles 1:4 a jejich série se zastavila na čísle osm. Dvě branky dal Anže Kopitar, gólman Calvin Petersen se blýskl 42 zásahy. Columbus předvedl v závěrečných osmi minutách gólovou smršť a otočil zápas s Vancouverem z 1:3 na konečných 5:3. Blue Jackets vyhráli podruhé z posledních dvanácti utkání, ale stále drží ve Východní konferenci poslední postupové místo do play off.