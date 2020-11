VIDEO: Bitka jako v NHL. Reprezentační obránce Hronek vyzval na souboj debutanta, na body jasně vyhrál

Hradec Králové Velmi ostrou premiéru prožil už při svém druhém extraligovém startu útočník Karlových Varů Martin Kadlec. Jedenatřicetiletý forvard se v utkání 13. kola proti Hradci Králové (4:0) popral s reprezentačním obráncem Filipem Hronkem a při pěstním souboji se statečně držel.

Hradecký Mountfield tahal v utkání proti Karlovým Varům od začátku za kratší provaz a když prohrával v 35. minutě po brankách Koblasy, Kašeho, Beránka a Zábranského 0:4, utkání se dohrávalo už prakticky jen z povinnosti.

Ve třetí třetině se Hradec pokoušel alespoň o četný úspěch, domácím ale nepomohly ani dvě dvojnásobně přesilovky.



A tak si Hradec musel připsat alespoň jinou výhru. To když reprezentační obránce Filip Hronek, jenž je v Hradci zapůjčen z historicky úspěšného týmu NHL Detroit Red Wings, v bitce jasně přepral Martina Kadlece.

Pěstní souboj začíná v čase 2:02:00:



„Na začátku střídání jsem Hroňu dohrál u manťáku a od té doby na mě celé střídání pokřikoval, ať to shodíme. Já jsem mu u nás ve třetině řekl, že nemám problém, ale bral jsem to spíš jako hec. Ale on si tam pro mě pořád jezdil. A když se u střídačky naskytla situace to shodit, tak sice jsem nečekal, že to udělá, ale shodil to. A já jsem necouvnul,“ popsal v rozhovoru pro web hokej.cz inkriminovanou situaci Kadlec, pro něhož to byl teprve druhý extraligový start.

Karlovy Vary si vítězstvím v Hradci upevnily šestou příčku, sedmá Mladá Boleslav na ně ztrácí už pět bodů.