VIDEO: Carolina ukončila sezonu newyorským Rangers, Nečas přihrál na vítězný gól

Kvalifikace play off NHL v Torontu a Edmontonu: Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 2. zápasy: Toronto - Columbus 3:0 (stav série: 1:1) Kvalifikace play off - 3. zápas: New York Rangers - Carolina 1:4 (konečný stav série: 0:3) Západní konference (Edmonton): Kvalifikace play off - 2. zápas: Nashville - Arizona 4:2 (stav série: 1:1), Vancouver - Minnesota 4:3 (stav série 1:1) Kvalifikace play off - 3. zápasy: Winnipeg - Calgary 2:6 (stav série: 1:2)