Loni druzí, letos první. Po Kakkovi získají Rangers z draftu supertalentovaného Lafreniéra

New York Jako první bude na letošním draftu hokejové NHL vybírat tým New York Rangers, jenž vyhrál losování mezi kluby vyřazenými v předkole play off. Jedničkou draftu by měl podle všeobecného očekávání být talentovaný kanadský útočník Alexis Lafreniére.

Play-off plné překvapení. Boje o Stanley Cup opustilo několik favoritů, trápí se i Pastrňák První fáze takzvané draftové loterie byla v červnu. Zařazeno do ní bylo sedm týmů, které se nekvalifikovaly do dohrávky sezony v Torontu a Edmontonu, a jedno místo bylo rezervováno pro vyřazené mužstvo v předkole. Právě tomu připadla úvodní volba a pondělní druhé losování rozhodlo, že jako první budou vybírat Rangers. Slavný newyorský klub bude mít jedničku draftu teprve podruhé v historii a poprvé od roku 1965.

Právo druhé volby získalo v červnu Los Angeles, třetí bude Ottawa a čtvrtý Detroit. NHL doufá, že by se mohl draft konat 9. a 10. října. Akce by se měla vejít mezi odložené finále Stanley Cupu a otevření trhu s volnými hráči. Rangers v předkole play off vypadli hladce 0:3 na zápasy s Carolinou. Čtyřnásobní vítězové Stanley Cupu jsou od roku 2018 ve fázi přebudovávání týmu a loni si v draftu vybrali jako druzí finskou hvězdičku Kaapa Kakka.

Osmnáctiletý Lafreniére vybojoval na začátku letošního roku s Kanadou zlato na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě a Třinci. Po skončení turnaje získal cenu pro nejlepšího útočníka a pro nejužitečnějšího hráče. Rodák z provincie Québec byl před ukončením sezony kvůli pandemii koronaviru nejproduktivnějším hráčem juniorské soutěže QMJHL, v dresu Rimouski zaznamenal 112 bodů v 52 zápasech. Druhý rok po sobě díky tomu Lafreniére získal ocenění pro nejlepšího hráče celé kanadské juniorské ligy CHL, což v minulosti dokázal pouze současný kapitán Pittsburghu Sidney Crosby.