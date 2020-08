VIDEO: Columbus vyřadil hvězdné Toronto a postoupil do prvního kola play off NHL

Toronto/Edmonton Hokejisté Columbusu porazili Toronto v rozhodujícím utkání kvalifikace 3:0, sérii vyhráli 3:2 a postoupili do prvního kola play off NHL. Dallas zdolal ve skupině o umístění St. Louis 2:1 po nájezdech a do vyřazovací části půjde v Západní konferenci ze třetího místa.

Columbus se ujal vedení v sedmé minutě nenápadnou střelou Zacha Werenského od modré čáry. Puk se do branky dostal od chráničů bránícího Tysona Barrieho. Aktivnější Toronto mohlo v závěru úvodní třetiny vyrovnat: John Tavares měl před sebou odkrytou branku, ale trefil tyč. Druhý gól přidal v 52. minutě Liam Foudy, který střelou z ostrého úhlu našel volné místo v postoji Frederika Andersena.

Toronto v předchozím duelu prohrávalo ještě v 57. minutě 0:3, ale třemi góly při hře bez brankáře vyrovnalo a v prodloužení rozhodlo. Tentokrát si už Columbus nenechal proklouznout postup mezi prsty a kapitán Nick Foligno zpečetil výhru při power play. Hrdina utkání Joonas Korpisalo kryl 33 střel a podruhé v sérii udržel čisté konto. Columbus se v prvním kole utká s Tampou Bay, kterou minulý rok vyřadil z pozice velkého outsidera nečekaně hladce 4:0 na zápasy. St. Louis v souboji dvou týmů, které byly v tabulce skupiny o umístění po dvou prohrách bez bodu, otevřel skóre z první šance. Střelou z mezikruží se prosadil Robert Thomas. Dallas vyrovnal až 31 sekund před koncem třetí třetiny, když ranou zpoza levého kruhu zamířil přesně Joe Pavelski. V nájezdech uspěl pouze Denis Gurjanov. Oba finalisté minulého ročníku St. Louis i Boston vedli před přerušením základní části v březnu své konference, ale v bojích o umístění prohráli všechny tři zápasy. St. Louis se tak střetne v úvodním kole s Vancouverem, Dallas změří síly s Calgary. Výsledky kvalifikace NHL: Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 5. zápas: Toronto - Columbus 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Branky: 7. Werenski, 52. Foudy, 60. N. Foligno. Střely na branku: 33:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Werenski, 3. Foudy (všichni Columbus). Konečný stav série: 2:3. Západní konference (Edmonton): O nasazení do play off: St. Louis - Dallas 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) Branky: 4. Thomas - 60. Pavelski, rozhodující sam. nájezd Gurjanov. Střely na branku: 22:38. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Allen (St. Louis), 2. Pavelski, 3. Chudobin (oba Dallas).